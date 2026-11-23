La candidatura de Estados Unidos junto a México para albergar el Mundial Femenino de 2031 y el proyecto del Reino Unido liderado por Inglaterra para la edición de 2035 quedarán confirmados el lunes por la FIFA.

La FIFA buscó que esos pesos pesados del fútbol femenino no enfrenten oposición y encabecen la organización de los dos primeros torneos de 48 selecciones y 104 partidos, lo que aportará paridad con el Mundial masculino. El Mundial Femenino de 2027 tendrá 32 selecciones en Brasil.

Las 211 federaciones miembro de la FIFA fueron sido convocadas a una reunión onlina, organizada el lunes desde Zúrich, para confirmar el par de candidaturas de coorganización de cuatro países que nunca enfrentaron una propuesta rival.

Estados Unidos organizará junto con México, Costa Rica y Jamaica en un proyecto dentro de la confederación regional de la CONCACAF. La candidatura ofrece a la FIFA una variedad de 20 ciudades: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, además de San José en Costa Rica y Kingston en Jamaica.

Estados Unidos ya organizó en solitario el Mundial Femenino en 1999 y 2003.

La candidatura del Reino Unido une a Inglaterra con Irlanda del Norte, Escocia y Gales, y ofrece una selección de 19 sedes, incluido el Estadio Wembley en Londres.

Inglaterra nunca ha organizado un Mundial Femenino, que comenzó con el torneo de 1991 en China.

Irlanda del Norte ahora está incluida con Windsor Park en Belfast, con planes para un estadio renovado con capacidad para 23.000 espectadores, lo suficientemente grande para un Mundial Femenino pero no para el Campeonato Europeo masculino. La Eurocopa 2028 será organizada por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, que cuenta con el estadio nacional de fútbol y rugby en Dublín con 50.000 asientos.

Un par de adjudicaciones dobles de sedes del Mundial sin candidaturas rivales

Por segunda vez en menos de dos años, la FIFA está confirmando una doble adjudicación de sedes del Mundial sin candidaturas rivales, lo que aporta claridad para la década que viene.

En diciembre de 2024, se pidió a las federaciones miembro de la FIFA que dieran su visto bueno a la inédita candidatura de seis países y tres continentes para el Mundial masculino de 2030, presentada por España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Eso despejó el camino para que la FIFA adjudicara también el Mundial de 2034 a Arabia Saudí mediante un proceso acelerado que parecía diseñado para excluir a otros candidatos.

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