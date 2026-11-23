Karl-Anthony Towns anotó 30 puntos y capturó 13 rebotes, Jalen Brunson sumó 22 puntos y los Knicks de Nueva York vencieron la noche del domingo por 113-106 a los Pacers de Indiana para ampliar a cinco partidos su racha de victorias.

Towns, quien se perdió la victoria del sábado por la noche sobre Portland con un tiro sobre la bocina debido a una enfermedad, encestó 9 de 14 en tiros de campo, incluidos 4 de 4 en triples.

Landry Shamet anotó 17 puntos, mientras que Josh Hart terminó con 10 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes para los Knicks. Fue el 18º triple-doble de Hart con los Knicks, con lo que empató a Michael Ray Richardson en el segundo lugar de la lista histórica del equipo. Walt Frazier tiene el récord de la franquicia con 23.

Los Knicks no contaron con OG Anunoby, quien se perdió su segundo partido consecutivo por rigidez en la pantorrilla izquierda. El base suplente Deuce McBride no jugó por rigidez en el aductor izquierdo.

Pascal Siakam anotó 25 puntos, Andrew Nembhard terminó con 16 e Ivica Zubac aportó 10 puntos y 14 rebotes para los Pacers, que han perdido sus últimos cuatro partidos.

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