Zheng Qinwen fulmina a Madison Keys con espectacular remontada en el US Open

La campeona olímpica Zheng Qinwen prolongó su regreso al Abierto de Estados Unidos con una espectacular e impactante remontada, al ganar los últimos siete juegos para eliminar el sábado a Madison Keys por 1-6, 7-6 (3), 7-5.

Amanda Anisimova, al igual que Keys, una exsubcampeona del Abierto de Estados Unidos, también quedó eliminada cuando la décima preclasificada perdió ante la número 24 Anastasia Potapova por 6-2, 7-5.

Keys, 22 cabeza de setie, ganó un partido a tres sets en la ronda anterior en un desempate a 10 puntos, cuando levantó cinco puntos de partido. Dos días después llegó un derrumbe tan inesperado como lo había sido aquella remontada.

La subcampeona de 2017 se recuperó tras perder el desempate del segundo set y se puso arriba 5-0 en el tercero. Zheng mantuvo su servicio, pero Keys dispuso de un match point mientras sacaba con 5-1, y cuando no pudo concretarlo, se desató el vuelco: en un momento, Keys llegó a golpearse repetidamente la raqueta contra la cabeza y se quitó la visera con disgusto.

“Solo me digo a mí misma que siga peleando cada punto, que nunca me rinda, que me mantenga ahí, y de alguna manera, poco a poco, simplemente ocurrió”, dijo Zheng.

Ganó la medalla de oro para China en los Juegos Olímpicos de 2024 después de haber alcanzado ese año la final del Abierto de Australia, y llegó a estar ubicada tan alto como el número 4 del ranking. Pero tras una cirugía en el codo, cayó hasta el puesto 121 y tuvo que pasar por la fase de clasificación solo para entrar al cuadro principal.

“El trabajo duro da frutos”, señaló Zheng

Su victoria dejó abierta la posibilidad de un gran día para las principales tenistas asiáticas en el US Open. Naomi Osaka, la bicampeona de Japón, jugaba el sábado por la noche contra la número 23 Elise Mertens, mientras que la filipina Alex Eala, de Filipinas, se medía con la estadounidense Iva Jovic (14), en un duelo entre jóvenes promesas.

Coco Gauff, campeona del US Open en 2023, tenía previsto disputar un partido de tercera ronda contra la española Cristina Bucsa, y la ganadora avanzaría para enfrentar a la vencedora del Eala-Jovic en los octavos de final.

Anisimova dejó pasar oportunidades repetidas al convertir apenas 3 de 16 oportunidades de quiebre (19%). Potapova, una tenista de 25 años nacida en Rusia pero que ahora representa a Austria, materializó 6 de 8 y igualó su mejor actuación en un torneo de Grand Slam al alcanzar la cuarta ronda.

Anisimova alcanzó las finales de Wimbledon y el US Open en 2025, y cayó ante Aryna Sabalenka en Flushing Meadows. Pero después de alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia, la estadounidense fue eliminada en la tercera ronda de los últimos tres majors este año.

El máximo preclasificado Alexander Zverev, victorioso en partidos a cinco sets en las dos primeras rondas, se enfrentaba al chileno Alejandro Tabilo en un partido nocturno.

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