Alcaraz apura el paso en el US Open: "Me siento mejor de lo que pensaba"

Más confianza, más rodaje en la pista y, sobre todo, más victorias.

Después de cuatro meses de inactividad por una lesión en la muñeca derecha, las sensaciones de Carlos Alcaraz son cada vez más positivas.

El campeón defensor despachó con autoridad 6-3, 6-4, 6-1 al chino Wu Yibing para avanzar a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, y también estiró a 17 su racha de victorias en torneos de Grand Slam.

“Pienso que hice muchas cosas bien. ¿Podría haberlo hecho mejor? Sí, podría, pero en general estoy muy orgulloso y feliz con el partido”, declaró Alcaraz entrevistado a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe.

El astro español no ha perdido en las grandes citas desde la final de Wimbledon 2025, donde fue derrotado por Jannik Sinner. En el arranque de la temporada, Alcaraz conquistó el título del Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven —ahora con 22 años— que completa el Grand Slam en la carrera.

La lesión en la muñeca derecha provocó un largo tiempo de baja que impidió a Alcaraz disputar los dos siguientes Slams del curso, Roland Garros y Wimbledon. Este US Open es su primer torneo desde un partido del Abierto de Barcelona en abril.

“Me siento mejor de lo que pensaba”, dijo Alcaraz, quien va por su octavo cetro en un major y el tercero en el US Open.

Su rival de turno será el estadounidense Tommy Paul, quien ganó un duelo de cinco sets. El 20mo cabeza de serie remontó para imponerse 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-3 ante el kazajo Alexander Bublik.

Alcaraz aventaja 6-2 en el duelo directo contra Paul, con victorias para el español en los últimos cinco cruces.

“Espero no cometer algunos de los errores que he cometido hoy", dijo Alcaraz. “Va a jugar en casa, lo que será una pequeña ventaja. Pero ya veremos. Igual estará un poco cansado después del partido de hoy”.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP