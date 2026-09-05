Elversberg mantiene su inicio soñado y Man City sigue perfecto en la Liga Premier

El club de una pequeña localidad Elversberg prolongó el inicio de ensueño de su primera temporada en la Bundesliga con otra victoria sorpresa, al vencer el sábado por 4-3 con un gol en el tiempo añadido a Borussia Moenchengladbach.

En Inglaterra Erling Haaland condujo a Manchester City a otra victoria en la Liga Premier.

Elversberg vuelve a golpear en Alemania

Procedente de una ciudad de apenas 13.000 habitantes, Elversberg sorprendió a otro ex campeón tras su triunfo sobre Bayer Leverkusen la semana pasada.

Esta vez, Elversberg lo logró sin el entrenador Vincent Wagner, quien fue expulsado al descanso, y aun así Maurice Krattenmacher marcó el dramático gol de la victoria en los minutos finales.

Wagner se perderá el partido como local ante el campeón Bayern Munich la próxima semana.

Borussia Dortmund también protagonizó una remontada el sábado para vencer a Hoffenheim 3-2 después de ir perdiendo por dos goles, ya que el defensor de Hoffenheim Albian Hajdari le dio el triunfo a Dortmund con un autogol en el minuto 86.

Otro de los rivales de Bayern por el título, Leipzig, se desplomó con una derrota 3-1 en Werder Bremen, cuyo nuevo fichaje Niclas Füllkrug anotó un gol.

El nuevo entrenador de Leverkusen, Carles Martinez, consiguió su primera victoria en la Bundesliga al derrotar a Union Berlin 4-0.

Haaland marca y City se mantiene líder en Inglaterra

Erling Haaland anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City venció a Coventry 1-0 para mantenerse en la cima de la Premier League con nueve puntos en tres partidos.

Tottenham sumó su primer punto de la temporada con un empate 0-0 en Nottingham Forest, y Newcastle se mantuvo invicto bajo su nuevo entrenador Matthias Jaissle gracias a un empate agónico de Jacob Ramsey en un 2-2 con Bournemouth.

Crystal Palace remontó dos veces ante Fulham y finalmente ganó 3-2 en Craven Cottage para sumar sus primeros puntos de la campaña, mientras Brighton empató 1-1 con Leeds.

Brentford y Sunderland también empataron 1-1.

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