Tsitsipas quiere ser el salvador del revés de una mano en el US Open

Stefanos Tsitsipas se ha arropado como el salvador del revés de una mano.

Entonado por su pase a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos la noche del viernes, el griego se refirió al hecho de ser el único jugador que siga en carrera en Flushing Meadows con un golpe que parece estar en extinción.

“Me gustaría iniciar algún tipo de movimiento, algo así como un hashtag #KeepOneHanderAlive o algo parecido", dijo Tsitsipas en la entrevista a pie de cancha tras vencer 2-6, 6-1, 7-6 (3), 6-1 al checo y 18vo de serie Jiri Lehecka.

“No quiero que este golpe desaparezca, así que espero que las generaciones más jóvenes puedan mantenerlo vivo”, añadió. "Y, por supuesto, yo estoy aquí para ayudar en todo lo que se pueda”.

La presencia de una jugador con el revés de una mano en el último Slam de la temporada ha quedado entregada al actual número 53 del mundo tras las eliminaciones de Lorenzo Musetti y Denis Shapovalov en las últimas rondas.

Esto ha puesto en peligro una racha en el torneo que se remonta a 1877: siempre al menos hubo un jugador con revés a una mano que alcanzó la semifinal de uno de los cuatro grandes.

Eso no se ha producido en lo que ha transcurrido de este 2026, y Tsitsipas aludió a a ello con una publicación en X: “Tengo una racha de 150 años que salvar”.

El declive del revés de mano fue algo que Roger Federer, el campeón de 20 majors, mencionó con cierta desazón previo en la víspera del US Open.

La teoría de la leyenda suiza gira en torno a que, hoy en día, la mayoría de los entrenadores prefieren trabajar el revés a dos manos porque resulta más sencillo enseñarlo.

También apuntó a un amplió menú de factores: la tecnología de las raquetas y su cordaje, una posible lentitud de las pelotas, las pistas actuales, menos trabajo en el juego de transición y el miedo a lesiones de los jugadores diestros por el movimiento de la muñeca.

“Simplemente creo que la suma de todos esos factores ha hecho que veamos muchos más reveses a dos manos”, señaló Federer. “Me parece que es un golpe más fácil de aprender cuando se es joven”, dijo Federer.

"Sigo teniendo la esperanza de que no sea el fin", agregó.

Aparte de quedar como el solitario abanderado del revés de una mano, Tsitsipas quiere consolidar su resurgimiento en Nueva York tras un periodo de problemas físicas y malos resultados. Fue eliminado en la segunda ronda de los tres primeros grandes de 2026.

Para seguir adelante, tendrá que batir el domingo al estadounidense Ben Shelton, el octavo de la siembra.

Subcampeón de Roland Garros en 2021 y Australia en 2023, derrotado por Novak Djokovic en ambas finales, Tsitsipas nunca había llegado tan lejos en el US Open.

“Había dejado de disfrutar de los entrenamientos porque me dolía el cuerpo”, dijo al reflexionar su reciente bajón. "Al afrontar un partido, la principal preocupación era si podré terminarlo. Eso es lo fundamental. Antes, ni siquiera me planteaba esa duda.

“Puede que esta temporada no haya sido la mejor de mi carrera, pero al menos me levanto cada día feliz de no sentir dolor y sabiendo que puedo entrenar sin la incertidumbre de cómo responderá mi cuerpo”, apuntó.

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