La presidenta del COI dice que deportes excluidos de Brisbane 2032 podrían volver

Los deportes y las pruebas con medalla que se recorten del programa de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 tendrán una vía para regresar en futuras ediciones de verano, les dijo el miércoles la presidenta del COI, Kirsty Coventry, a los dirigentes deportivos.

La garantía de Coventry ante la reunión anual de los organismos de deportes de los Juegos de Verano llegó después de que ella advirtiera en febrero sobre conversaciones “incómodas” por venir para hacer más eficiente la organización de futuros Juegos Olímpicos.

El Comité Olímpico Internacional pretende finalizar en cuestión de meses la lista de deportes del programa de Brisbane, que Coventry ya les había dicho a sus dirigentes que será menor que los 36 que se disputarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Hay un camino (de regreso), no es simplemente un final”, le dijo la presidenta del COI a The Associated Press el miércoles, al margen de la asamblea del grupo de deportes de verano conocido como ASOIF.

Brisbane también podría tener menos de las 353 pruebas con medalla por las que se competirá en Los Ángeles.

“Sé que no todo el mundo estará contento. El objetivo no es destruir ningún deporte”, reconoció el miércoles Coventry ante los miembros de ASOIF.

Coventry también se reunió el martes con miembros de ASOIF y les aseguró que “no tenemos cifras específicas” como metas para el programa de deportes y pruebas de Brisbane.

La métrica más importante parece ser la cantidad de sedes necesarias, mientras el COI busca gestionar los costos para las ciudades anfitrionas.

“El costo y la complejidad aparecen cuando empiezas a añadir sedes adicionales para pruebas de un solo propósito”, le explicó Coventry a la AP. “Ahí es donde tenemos que mirar y decir: ‘¿Cómo podríamos cambiar eso?’”.

Un paso importante para agilizar el programa de Brisbane y de los Juegos posteriores es una reunión del pleno de miembros del COI el 24 de junio en Lausana, que debería acordar un proceso para evaluar deportes y pruebas.

Una lista de deportes para Brisbane podría confirmarse en diciembre, con un calendario más largo hasta 2029 para confirmar el programa detallado de pruebas con medalla.

Los 36 deportes en Los Ángeles representan un aumento frente a apenas 26 en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y más tarde el presidente de ASOIF, Ingmar de Vos, reconoció: “Ha crecido demasiado y hay que devolverlo a una proporción adecuada”.

¿Deportes en riesgo?

Desde hace tiempo se considera que el pentatlón moderno es vulnerable a perder su histórico estatus olímpico, mientras que el eslalon en canoa exige una sede muy específica. Los deportes añadidos al programa de Los Ángeles —incluidos el flag football, el lacrosse y el squash— competirán por su lugar en Brisbane antes de tener su vitrina en 2028.

Coventry pausó el año pasado el concurso para organizar los Juegos Olímpicos de 2036, en la primera gran decisión de su nueva presidencia. Qatar es visto ampliamente como un fuerte aspirante para un proyecto que probablemente se repartiría en la región de Oriente Medio, que ha sido blanco durante el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Actualización de Los Ángeles

Funcionarios del comité organizador responsables de deportes y sedes acudieron a Lausana para poner al día a los dirigentes de las federaciones antes de una semana importante en Los Ángeles.

La alcaldesa en funciones de Los Ángeles, Karen Bass, intenta asegurar otro mandato que se extienda más allá de los Juegos Olímpicos, y se realiza la visita anual presencial del panel del COI —conocido como “cocom”, por la comisión de coordinación— que supervisa los preparativos.

“Sin duda le estamos prestando atención”, le dijo a la AP Shana Ferguson, responsable de deportes y ejecución de los Juegos de LA 2028, sobre la elección primaria del martes.

Una gran revelación será anunciar dónde terminarán las carreras de ruta de ciclismo, siempre un evento olímpico clave para mostrar la ciudad. París dejó el listón muy alto con líneas de meta enmarcadas bajo la Torre Eiffel.

“Estamos listos; abróchense el cinturón”, afirmó Ferguson.

Participación en los ingresos de Los Ángeles

Los miembros de ASOIF están ansiosos por saber qué les dará el COI como participación colectiva de los ingresos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, valorados en varios miles de millones de dólares.

Con la presidenta del COI, Coventry, sentada en la primera fila, el presidente de ASOIF, Ingmar de Vos, pidió “modelos justos y sostenibles” para reconocer el trabajo y el valor de sus miembros en los Juegos de Verano.

El COI pagó 590 millones de dólares de los ingresos de los Juegos Olímpicos de París, lo que supuso un aumento colectivo del 9% respecto de los 540 millones de dólares de los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021.

Los miembros de ASOIF acuerdan la fórmula para distribuirlo, y World Athletics, de atletismo, suele recibir la mayor cantidad. En París fueron 39,6 millones de dólares, un ligero aumento respecto de Tokio y de Río de Janeiro 2016.

“Cada vez se nos pide más que hagamos más con los mismos recursos”, advirtió De Vos, y luego señaló que ASOIF tiene “tres bocas más que alimentar”, ya que los organismos rectores del skateboarding, la escalada deportiva y el surf ahora son elegibles para una participación en los ingresos.

De Vos, presidente de la Federación Ecuestre Internacional, sugirió que cada deporte olímpico podría lograr eficiencias de costos y que “también corresponde al COI revisar sus propias operaciones”.

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