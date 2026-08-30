Un duro golpe para los Padres: Luis Rengifo sale en carrito por un esguince de rodilla

El segunda base de los Padres de San Diego, Luis Rengifo, fue retirado del campo en un carrito médico en la séptima entrada del partido del sábado contra Tampa Bay tras sufrir un esguince en la rodilla derecha.

Los Padres informaron después de la derrota el sábado 7-6 ante los Rays que Rengifo volará de regreso a San Diego para someterse a una evaluación adicional.

“Esta duele un poco más de lo normal. Perder a Luis, esa situación es difícil de manejar para todos nosotros”, comentó el mánager de los Padres, Craig Stammen.

Rengifo cayó sobre la tierra del cuadro interior después de hacer un tiro descontrolado en un relevo hacia el plato en un intento por poner out a Cedric Mullins, de Tampa Bay. El lanzamiento se fue desviado del receptor Luis Campusano, lo que permitió que dos corredores anotaran en la jugada e igualaran el partido 6-6.

Tras ser atendido por los preparadores físicos, Rengifo necesitó ayuda para ponerse de pie antes de ser subido a la parte trasera de un carrito médico.

Con las bases llenas y nadie fuera en la parte baja de la séptima, el bateador designado cubano de Tampa Bay, Yandy Díaz, conectó una línea al jardín central que rebotó en la base de la pared. El jardinero central Jackson Merrill tomó el rebote y le tiró a Rengifo.

La jugada sorprendió a Taylor Walls y a Mullins, de Tampa Bay, cerca de la tercera base. Mientras Rengifo perseguía a Walls hacia tercera, Mullins corrió hacia el plato, lo que obligó al segunda base de los Padres a lanzar cruzando el cuerpo hacia el home. En cuanto la pelota salió de su mano, Rengifo se desplomó en el suelo.

Xander Bogaerts ingresó al juego como campocorto y Jake Croneworth se movió a la segunda base por San Diego.

“No estamos pensando en el juego. Estamos pensando en nuestro compañero”, expresó Croneworth.

Rengifo llegó al sábado bateando para .242 en la temporada y registraba .301 en los 36 juegos anteriores; además, se había embasado en 30 de 37 partidos, incluido el del sábado, cuando abrió la séptima con una base por bolas para iniciar un rally de tres carreras que puso a los Padres arriba 6-3.

El jugador de 29 años comenzó la temporada con los Cerveceros, pero fue designado para asignación y luego liberado el 23 de junio. Bateó para .205 en 57 juegos con Milwaukee.

Desde que firmó con los Padres, Rengifo ha participado en 38 juegos, con promedio de .292 y cuatro jonrones.

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