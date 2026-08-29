Vuelacercas de Díaz y Mullins guían a Rays, líderes de la Americana, a 80mo triunfo, 9-4 ante Padres

Yandy Díaz y Cedric Mullins conectaron sendos jonrones e impulsaron dos carreras, y los Rays de Tampa Bay, líderes de la Liga Americana, anotaron cinco en la cuarta entrada para derrotar el viernes 9-4 a los Padres de San Diego.

Shane McClanahan (10-6) permitió tres hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias, con dos bases por bolas y cuatro ponches en 5 2/3 entradas. El zurdo de 29 años mejoró a 8-1 en casa.

Chandler Simpson sumó dos hits, dos robos y dos anotadas por los Rays (80-54), quienes ganaron por cuarta vez en cinco juegos y se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana en llegar a 80 victorias.

Casey Mize (5-8) permitió siete carreras, dos limpias, con seis hits en cinco entradas. Jackson Merrill conectó un jonrón por San Diego, que tiene marca de 8-2 en sus últimos 10 juegos.

Díaz conectó un jonrón hacia el jardín derecho, la banda contraria, para llegar a 20 en la campaña y abrir la pizarra en el tercer acto. El cubano ascendió al quinto lugar en la historia de la franquicia con 119 jonrones y al cuarto en carreras impulsadas con 470.

Tampa Bay envió a nueve bateadores al plato en la cuarta, anotando cinco carreras con dos hits — ambos sencillos con dos outs de Taylor Walls y Díaz— para tomar una ventaja de 6-0.

El dominicano Junior Caminero conectó un sencillo impulsor en la sexta entrada y Mullins pegó un jonrón solitario en la séptima.

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