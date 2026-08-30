El sencillo impulsor de Simpson corona séptima de 4 carreras y Rays vencen 7-6 a Padres

El cubano Yandy Díaz impulsó tres carreras con un sencillo con las bases llenas en la séptima entrada y Chandler Simpson lo siguió con un hit productor de la carrera de la ventaja para que los Rays de Tampa Bay remontaran para vencer el sábado 7-6 a San Diego, en un juego en el que el segunda base venezolano de los Padres, Luis Rengifo, fue retirado del campo en un carrito por un esguince en la rodilla derecha.

El dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda conectaron jonrones, y los Rays ganaron su tercer juego consecutivo y por quinta vez en seis partidos.

Kevin Kelly (6-3) se acreditó la victoria con un episodio y dos tercios de relevo. Bryan Baker consiguió su 39no salvamento, el máximo de la liga, al lanzar una novena entrada sin permitir carreras. El abridor Nick Martínez permitió tres carreras con siete hits y ponchó a cuatro en seis entradas.

El venezolano Bradgley Rodríguez (3-3) cargó con la derrota después de no poder sacar un out al enfrentar a cuatro bateadores en la séptima. Walker Buehler permitió siete hits y tres carreras, y ponchó a tres en cinco entradas. Ty France conectó un jonrón de dos carreras por San Diego.

Los Rays anotaron cuatro veces en la séptima entrada. Díaz pegó un sencillo con las bases llenas que dio contra la base de la pared en el jardín central. En la jugada, Rengifo se lesionó tras recibir un tiro de relevo y mientras intentaba poner out a Cedric Mullins en el plato durante un rundown. Cuando su lanzamiento se fue desviado, Rengifo cayó al suelo y anotaron dos corredores adicionales, lo que empató el juego a 6.

Rengifo necesitó ayuda para ponerse de pie y fue sacado del terreno en un carrito. Los Padres informaron después del juego que Rengifo regresaría a San Diego para una evaluación adicional.

Aranda conectó un jonrón de 453 pies al jardín central en la tercera y Caminero puso fin a una sequía de 15 juegos sin jonrón con un cuadrangular solitario en la sexta.

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