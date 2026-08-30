Bravos consiguen su sexta victoria consecutiva al superar 2-1 a los Rockies

Michael Harris II conectó un doble de dos carreras con dos outs en la octava entrada para impulsar la victoria el sábado 2-1 de los Bravos de Atlanta ante los Rockies de Colorado, el sexto triunfo consecutivo para los líderes de la División Este de la Liga Nacional.

Brent Suter (2-2) lanzó 2 1/3 entradas de relevo sin permitir carreras y consiguió su primera victoria desde que se unió a los Bravos en la fecha límite de cambios. El novato Didier Fuentes permitió que se embasaran dos corredores en la novena, pero retiró a Jake McCarthy para terminar el juego y conseguir su tercer salvamento.

Harris elevó una pelota al jardín izquierdo-central que quedó apenas fuera del alcance, pese al clavado, de Cole Carrigg, y anotaron Matt Olson desde segunda y el hondrueño Mauricio Dubón desde primera.

El abridor programado de los Rockies, Ryan Feltner, fue retirado de la alineación el sábado por la tarde debido a una enfermedad y fue reemplazado por Zach Agnos. El mánager Warren Schaeffer optó por un juego de bullpen, utilizando a seis lanzadores. Jaden Hill (0-3) permitió el doble de Harris en la octava.

Los Rockies llegaron al juego con la peor efectividad colectiva de las Grandes Ligas, con 5.54, pero se quedaron a cuatro outs de conseguir apenas su segunda blanqueada de la temporada.

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