Nootbaar pega jonrón al 1er pitcheo y totaliza 3 hits para que Diamondbacks venzan 10-6 a Gigantes

Lars Nootbaar conectó un jonrón por el jardín central al primer lanzamiento del juego y aportó tres de los 12 hits de los Diamondbacks de Arizona, quienes derrotaron el viernes 10-6 a los Gigantes de San Francisco.

Arizona se colocó a medio juego de San Diego en la lucha por el tercer pasaje de comodín en la Liga Nacional.

El jonrón de Nootbaar fue su quinto de la temporada y uno de los tres que conectaron los Diamondbacks ante Blade Tidwell. Corbin Carroll le bateó un cuadrangular por el jardín central a Tidwell (0-1) en la tercera entrada, para producir dos carreras y poner a Arizona arriba por 3-2.

Fue el 19º jonrón de Carroll en la temporada.

Con dos outs en la tercera, Tim Tawa disparó un jonrón de tres carreras al jardín izquierdo ante Tidwell para ampliar la ventaja de los Diamondbacks a 6-2.

Los Gigantes consiguieron un jonrón solitario en la primera entrada y un doble impulsor en la tercera, ambos por parte de Bryce Eldridge. El novato suma 15 jonrones esta temporada.

Christian Koss conectó su primer jonrón del año, un batazo de dos carreras al jardín izquierdo ante el abridor Kohl Drake en la cuarta, para recortar la ventaja de los Diamondbacks a 6-5.

El sencillo de dos carreras del venezolano Ildemaro Vargas ante Spencer Bivens fue lo más destacado de la sexta entrada de tres carreras de Arizona.

El mexicano Gerardo Carrillo (3-1) lanzó la quinta entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

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