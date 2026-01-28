"Tuve suerte": Djokovic se salva en Australia por lesión de Musetti. Se cita con Sinner en semis

Abajo por dos sets, Novak Djokovic estaba resignado a despedirse del Abierto de Australia.

Una lesión muscular de Lorenzo Musetti salvó el miércoles a Djokovic, con lo que el 10 veces campeón en el Melbourne Park se citó con el bicampeón defensor Jannik Sinner en las semifinales.

Djokovic llegó a los cuartos de final sin jugar. Una lesión abdominal provocó el retiro anticipado de su rival checo Jakub Mensik.

El miércoles, el astro serbio perdió los dos primeros sets de su partido contra Musetti, 6-4, 6-2. Djokovic tenía un quiebre a favor en el tercer parcial cuando el italiano no pudo seguir por la lesión en la pierna derecha.

Djokovic admitió que esta vez tuvo "suerte".

No era realmente la forma en que Djokovic quería establecer otro récord –su victoria número 103 en el Melbourne Park, superó la marca anterior de Roger Federer– pero aceptó cualquier vía para seguir en carrera.

Sinner, en cambio, fue un máquina al despachar 6-3, 6-4, 6-4 al estadounidense Ben Shelton (8vo preclasificado) en un partido nocturno y ampliar a 19 su racha de victorias en el Melbourne Park.

Sinner admitió que también tuvo suerte de seguir en el torneo, después de sufrir con calambres y tambalearse en su partido de tercera ronda hasta que se cerró el techo y volvió a la cancha revitalizado.

Los cuatro primeros cabezas de serie se han entreverado a las semifinales del cuadro masculino. El número uno Carlos Alcaraz y el número tres Alexander Zverev se medirán en la otra semifinal.

Sinner domina 6-4 en enfrentamientos directos con Djokovic, pero ha ganado los últimos cinco. Esa secuencia incluye las semifinales en el Abierto de Australia 2024 y victorias en Roland Garros y Wimbledon el año pasado. Fue la semifinal aquí hace dos años la que impulsó a Sinner hacia su primer consagración en un grande.

“Te mejora como jugador y como persona. Todavía tenemos la suerte de tener a Novak aquí jugando un tenis increíble a su edad”, dijo Sinner.

“Como un joven de 24 años, tengo la suerte de tener a alguien como él frente a mis ojos y espero poder aprender algo. Siento que cada día, cada vez que juega, puedo aprender algo sobre él”, añadió.

Desde que atrapó su título número 24 de Grand Slam en 2023, cifra sin precedentes entre los hombres y para cualquiera en la era abierta desde 1968, Djokovic ha estado buscando el 25 y convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

La dramática victoria de Djokovic

Djokovic estaba dos sets abajo, mermado por una ampolla en su pie y ya pensando en su vuelo a casa cuando Musetti, el quinto cabeza de serie, se retiró.

Musetti necesitó un tiempo médico para tratar su pierna derecha superior después de ser quebrado en el tercer juego del tercer set. Jugó casi dos juegos más, pero no pudo continuar.

Después de cometer una doble falta en el quinto juego que le dio a Djokovic una oportunidad de quiebre, Musetti se pasó una mano por la cara, caminó hacia la red y se quitó la cinta de la cabeza antes de intercambiar un apretón de manos y un rápido abrazo.

“Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora y lo difícil que es para mí con esta lesión en este momento”, indicó Musetti. “Continué jugando porque estaba jugando realmente, realmente, realmente bien, pero sentía que el dolor estaba aumentando y el problema no desaparecía”.

Djokovic dijo que sentía empatía por Musetti.

"Me ha pasado algunas veces. Pero estar en los cuartos de final de un Grand Slam, dos sets a cero arriba y teniendo el control total — es algo tan desafortunado," dijo Djokovic. "Debió haber sido el ganador hoy."

Musetti también se vio obligado a retirarse de las semifinales del Abierto de Francia el año pasado — con una lesión similar — contra el eventual campeón Alcaraz.

"Me siento realmente apenado por él," dijo Djokovic. “Era superior. Yo estaba yéndome a casa”.

Tarde en el segundo set, Djokovic concedió un punto después de decirle al juez de silla que el marco de su raqueta había tocado — apenas y de manera inaudible — la pelota antes de que saliera. Pronto perdió ese juego y el set.

La situación pareció volverse más grave para Djokovic cuando necesitó tratamiento después del segundo set por la ampolla en la planta de su pie derecho.

"Simplemente no estaba sintiendo la pelota hoy debido a su calidad y su variedad en el juego," dijo. "Soy extremadamente afortunado."

El otro lado

Ningún tenista da por sentada una victoria. Hace solo unos días, Djokovic recibió un “walkover” a los cuartos de final.

Djokovic lo ha visto desde el otro lado. Ninguno más dramático que aquí el año pasado cuando tuvo que abandonar las semifinales del Abierto de Australia con un desgarro muscular en la pierna. Fue abucheado al salir de la cancha cuando se retiró después de perder el primer set contra Zverev.

Preguntado en una conferencia de prensa para comparar eras desde cuando comenzó persiguiendo la rivalidad Federer-Rafael Nadal y ahora por detrás de Alcaraz-Sinner, Djokovic respondió que era una falta de respeto no mencionar el “período de 15 años en el medio donde dominé los Grand Slams”.

"No siento que ande persiguiendo, para ser honesto," dijo. “Estoy creando mi propia historia”.

___

