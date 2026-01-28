Grandes Ligas fijan el plazo de canjes de este año para el lunes 3 de agosto

Los equipos de las Grandes Ligas tendrán algunos días adicionales este verano a fin de adquirir peloteros que los ayuden a buscar los boletos de playoffs o bien para reducir la nómina.

Las Grandes Ligas establecieron el martes el 3 de agosto a las 6 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos (2200 GMT) como la fecha límite de canjes.

La oficina de las mayores ha evitado que el plazo de los canjes venza los fines de semana en los últimos años, y este año cae en un lunes.

La fecha límite del año pasado fue el 31 de julio, mientras que fue el 30 de julio venció el plazo en 2024 y 2021. El 1 de agosto fue el último día para estos truques en 2023 y 2022.

