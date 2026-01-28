Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Grandes Ligas fijan el plazo de canjes de este año para el lunes 3 de agosto

CANJES-PLAZOS
CANJES-PLAZOS (AP)

Los equipos de las Grandes Ligas tendrán algunos días adicionales este verano a fin de adquirir peloteros que los ayuden a buscar los boletos de playoffs o bien para reducir la nómina.

Las Grandes Ligas establecieron el martes el 3 de agosto a las 6 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos (2200 GMT) como la fecha límite de canjes.

La oficina de las mayores ha evitado que el plazo de los canjes venza los fines de semana en los últimos años, y este año cae en un lunes.

La fecha límite del año pasado fue el 31 de julio, mientras que fue el 30 de julio venció el plazo en 2024 y 2021. El 1 de agosto fue el último día para estos truques en 2023 y 2022.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in