Trump tendrá papel destacado en un gran fin de semana en el Kennedy Center

El viernes por la tarde, el Kennedy Center, conocido principalmente por su teatro, ópera y ballet, será el inesperado centro del mundo deportivo cuando se anuncie allí la composición de los grupos del Mundial 2026. Para el domingo, en un rápido vuelco, el lugar asumirá su papel más tradicional como anfitrión del programa anual de premios que honra a algunos de los principales artistas en Estados Unidos.

El cambio cultural tiene una cosa en común: el papel protagónico del presidente Donald Trump.

Trump fue fundamental al trabajar con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para trasladar el sorteo al Kennedy Center después de que se esperaba ampliamente que se realizara en Las Vegas. La FIFA podría reconocer aún más a Trump en el evento con un premio de la paz recién creado. Infantino no ha confirmado que Trump será el destinatario, pero los dos han forjado una relación notablemente cercana y Trump ha hecho campaña abiertamente por el Premio Nobel de la Paz. El mismo día del mes pasado en que la FIFA dijo que emitiría el nuevo premio, Infantino describió a Trump como un “amigo cercano” que tiene “una energía increíble”.

Si la perspectiva de un premio de paz no es suficiente atención, Trump asumirá un papel desempeñado en el pasado por la leyenda de la radiodifusión Walter Cronkite y otras luminarias al presentar la gala de honores, si los planes actuales se mantienen. Cuando Trump anunció a los homenajeados en el Kennedy Center en agosto, se presentó a sí mismo como asumiendo a regañadientes las funciones a petición de su jefe de gabinete.

“Me han pedido que sea el anfitrión”, señaló. “Dije, soy el Presidente de los Estados Unidos. ¿Son tontos al pedirme que haga eso? Señor, obtendrá calificaciones mucho más altas. Dije 'No me importa'”.

Hay pocos paralelismos recientes con el fervor que está a punto de descender sobre el Kennedy Center. Cuando Estados Unidos fue anfitrión del Mundial por última vez en 1994, el sorteo se llevó a cabo en Las Vegas y Bill Clinton, el presidente en ese momento, no asistió. Cuando los presidentes participan en la gala de honores del Kennedy —Trump se saltó el evento durante su primer mandato— generalmente permanecen en su palco, saludan al público y aplauden a los homenajeados.

Los eventos de esta semana sirven como recordatorio de que para Trump —un presidente de dos mandatos, autor de bestsellers y ex estrella de la televisión de realidad— su papel favorito es el de showman. Y la transformación de Trump del Kennedy Center de uno de los espacios relativamente apolíticos de Washington en una especie de extensión de su Casa Blanca le brinda un escenario natural.

Un cambio que comenzó temprano en el segundo mandato de Trump

El cambio en el Kennedy Center comenzó rápidamente después del regreso de Trump a Washington a finales de enero. En un mes, destituyó a la dirección de la institución, llenó la junta de fideicomisarios con sus partidarios y anunció que había sido elegido presidente de la junta.

Trump y sus asesores criticaron la programación del Kennedy Center como “woke” y acusaron a la dirección anterior de mala gestión financiera y de descuidar el edificio. Algunas renovaciones han estado en marcha en las últimas semanas, incluyendo el uso de pintura blanca sobre columnas que anteriormente eran doradas.

Deborah Rutter, quien fue despedida como presidenta del Kennedy Center, dijo en un comunicado en mayo que las acusaciones de mala gestión financiera eran “falsas” e insistió en que cuando se fue, “el Kennedy Center estaba financieramente sólido”.

Pero las repercusiones han sido intensas con musicales prominentes como “Hamilton” cancelando presentaciones. La actriz Issa Rae y la autora Louise Penny también cancelaron su presencia, mientras que consultores como el músico Ben Folds y la cantante Renée Fleming renunciaron. Algunos artistas han expresado una sensación de tristeza por los cambios.

“Siempre fue un placer ser invitado a actuar en el Kennedy Center", dijo Jane Alexander, actriz y ex presidenta del National Endowment for the Arts, a The Associated Press.

Por su parte, la nueva dirección del Kennedy Center ha dicho que se está enfocando en una programación que atraiga a un público amplio y no pierda dinero. El presidente del Kennedy Center, Richard Grenell, ha enfatizado una programación de “sentido común”.

Pero los demócratas en el Congreso investigan si la nueva gestión está costando dinero al Kennedy Center. El senador Sheldon Whitehouse, el principal demócrata en el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, publicó documentos el mes pasado que muestran que el centro firmó un acuerdo que otorga a la FIFA el uso “exclusivo” de la instalación del 24 de noviembre al 12 de diciembre sin costo, argumentando que el lugar estaba en riesgo de perder millones en ingresos potenciales debido al acuerdo.

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, dijo a la AP que se estaba pagando 7,4 millones de dólares para realizar el sorteo, incluyendo una donación de 2,4 millones de la FIFA junto con oportunidades de patrocinio y gastos. En respuesta a Whitehouse, Grenell dijo que ha recaudado 117 millones este año.

El Kennedy Center tiene una historia bipartidista

La noción de que el Kennedy Center terminaría en una disputa con el Congreso habría sido impensable hace solo unos años. La historia del lugar está arraigada en la cooperación bipartidista cuando el presidente republicano Dwight Eisenhower trabajó con los demócratas que controlaban el Congreso en ese momento para aprobar una legislación que crearía un centro cultural nacional.

Desde entonces, la instalación que se convertiría en el Kennedy Center se convirtió en un lugar donde las diferencias políticas se ponían en pausa en su mayoría. Antonin Scalia y Ruth Bader Ginsburg, jueces de la Corte Suprema en polos ideológicos opuestos, asistieron juntos a la ópera.

La gala de honores del Kennedy Center, que se estableció en 1978, ha reconocido a una amplia gama de artistas y, hasta el primer mandato de Trump, presidentes de ambos partidos políticos asistieron a la ceremonia.

El conservador Charlton Heston fue honrado durante la administración de Clinton mientras que el liberal Warren Beatty recibió un premio mientras el entonces presidente George W. Bush observaba.

Los destinatarios son típicamente elegidos por una comisión bipartidista, aunque Trump dijo este año que estaba “aproximadamente un 98%” involucrado en las selecciones. Algunos de los ganadores de 2025 tienen un historial de apoyo a Trump, incluyendo a Sylvester Stallone, el actor de “Rocky” que calificó a Trump como “el segundo George Washington” y Ace Frehley, el miembro fundador de la banda de rock Kiss que respaldó a Trump en 2020, llamándolo “el líder más fuerte que tenemos”.

Pero algunos detractores de Trump también serán reconocidos. Tal es el caso de Paul Stanley, otro integrante de Kiss. Y aunque la cantante Gloria Gaynor no ha criticado públicamente al presidente, su éxito disco de los años 70 “I Will Survive” es tanto un favorito de Trump como un himno para feministas y la comunidad LGBTQ.

Cuando Las Vegas fue anfitrión del sorteo, Vanessa Williams y James Brown fueron las estrellas principales. La FIFA anunció el martes por la noche que la supermodelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez estarán presentes el viernes junto con actuaciones de Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

El gran fin de semana del Kennedy Center culmina lo que ha sido un año difícil para Washington, ya que Trump ha retratado a la ciudad como plagada de crimen incluso cuando la tasa de delitos violentos ha disminuido. El presidente ordenó la movilización de la Guardia Nacional en la ciudad y dos miembros fueron baleados —una fatalmente— la semana pasada muy cerca del Kennedy Center.

El turismo ha sufrido un golpe con la firma de investigación de viajes Tourism Economics prediciendo una disminución del 4,3% en las visitas internacionales a Washington en 2025. Eso es ligeramente inferior a una proyección anterior, dando a los funcionarios locales la esperanza de que eventos como el sorteo puedan dejar a los turistas potenciales con una mejor imagen de la ciudad.

“Para nosotros como destino, tal vez esto nos dé la oportunidad de recibir algunos comentarios positivos”, dijo Elliott Ferguson, presidente y CEO de Destination DC, la organización de marketing de la ciudad.

