Micah Parsons hace historia en su 1ra temporada con Packers mientras aumentan sus capturas

Micah Parsons ha presionado a los mariscales de campo a un ritmo que rivaliza con el de los mejores de la NFL durante su primera temporada con los Packers.

Ahora sus totales de capturas están comenzando a reflejar eso.

Parsons llega al enfrentamiento del domingo en Green Bay contra los Bears de Chicago (9-3), líderes de la División Norte de la Conferencia Nacional, con seis capturas durante la racha de tres victorias consecutivas de los Packers, lo que eleva su total de la temporada a 12½.

Es el primer jugador con al menos 12 capturas en cada una de sus primeras cinco temporadas desde al menos 1982, cuando la NFL comenzó a llevar esa estadística. Parsons sigue enfocado en alcanzar su próximo hito.

“¿Cómo puedo llegar a seis?” dijo Parsons. "Ésa es la mentalidad. Una vez que haces seis, ¿cómo llegas a siete? ¿Cómo seguimos mejorando? ¿Cómo continúo mejorando? Hay que entender cómo los equipos van a salir y atacarme y cómo digo, 'No importa'."

Ese enfoque ha llevado a Parsons a hacer todo lo que imaginaban los Packers (8-3-1) cuando lo consiguieron mediante un canje con Dallas por dos selecciones de primera ronda y el liniero defensivo tres veces Pro Bowl Kenny Clark. Los Packers le dieron a Parsons un contrato de cuatro años por 188 millones, con 136 millones garantizados, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado en la historia de la liga, con excepción de los quarterbacks.

Parsons ha respondido molestando a los mariscales de campo sin importar cómo los oponentes intenten contenerlo. Lidera la liga con 70 presiones al mariscal de campo, según NFL Next Gen Stats.

“Es un jugador de fútbol americano especial, muy especial”, dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur. “No he visto a muchos chicos como él."

Aunque Parsons ha estado importunando a los mariscales de campo de manera consistente toda la temporada, ello no era necesariamente evidente por sus totales de capturas al principio.

Parsons sumó dos ½ capturas en sus primeros cinco duelos. Tuvo un récord personal de tres capturas en una victoria por 27-23 en Arizona el 19 de octubre. Luego consiguió sólo una en los siguientes tres duelos de Green Bay.

Las capturas han llegado en racimos últimamente. Aportó 1½ contra los Giants de Nueva York, dos contra Minnesota y 2½ en Detroit.

Parsons ocupa el tercer lugar en la liga en capturas, detrás de Myles Garrett de Cleveland (19) y Brian Burns de los Giants (13). Ya tiene el total de capturas en una sola temporada más alto para cualquier jugador de los Packers desde que Za’Darius Smith también tuvo 12½ en 2020. Tim Harris tiene el récord de los Packers en una sola temporada con 19½ capturas en 1989.

Medirse contra los mejores jugadores impulsa a Parsons, quien odia perder.

“Solía luchar y siempre terminaba llorando cuando perdía estos combates de lucha”, dijo Parsons. “Mi papá decía: ‘Está bien. Vas a tener otro combate.’ Y yo decía: ‘No, no está bien, papá. No entiendes.’ Trabajamos muy duro. Tenemos metas y sueños. Si voy a este torneo de lucha, quiero ser el número uno. No quiero ser el tercer lugar en el podio. Quiero sonreír y mirar hacia abajo al resto.”

