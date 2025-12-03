Stay up to date with notifications from The Independent

Celtics se imponen 123-117 a Knicks tras resistir embate final en revancha de semifinal del Este

AP Noticias
Martes, 02 de diciembre de 2025 23:38 EST
KNICKS-CELTICS
KNICKS-CELTICS (AP)

Jaylen Brown anotó 42 puntos, su máximo número de la temporada, y finiquitó el partido con una volcada en los últimos segundos para que los Celtics de Boston se impusieran el martes 123-117 a los Knicks de Nueva York, en una revancha de la última semifinal de la Conferencia Este.

Derrick White anotó siete de sus 22 puntos en los últimos cuatro minutos, después de que los Celtics repelieron un ataque de Nueva York que redujo una desventaja de 15 tantos a 102-99. Jordan Walsh sumó seis unidades y cinco rebotes en el último cuarto por Boston.

Mikal Bridges anotó 17 de sus 35 unidades en el cuarto período y acertó ocho de 12 desde la línea de tres puntos en total. El dominicano Karl-Anthony Towns añadió 29 tantos por los Knicks, que habían ganado cuatro duelos seguidos.

Boston ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, venciendo a cuatro de los seis mejores equipos de la Conferencia Este.

Los Knicks comenzaron colocándose adelante por 17-4 y ganaban por 39-25 antes de que Boston anotara los siguientes 12 puntos y luego sumara siete seguidos, tomando una ventaja de 47-46 con una volcada de Brown que despertó a la multitud. Brown anotó 18 puntos en el segundo cuarto y 15 en el tercero.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

