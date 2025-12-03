EEUU jugará contra Bélgica, Portugal y Alemania en amistosos antes del Mundial

La selección de Estados Unidos jugará contra Bélgica, Portugal y Alemania en sus últimos cuatro partidos amistosos antes de la Copa del Mundo.

El equipo, situado en la 14ta posición del ranking de la FIFA, se enfrentará a Bélgica, que es octava, el 28 de marzo y se medirá a Portugal, que figura sexto, tres días después. Ambos partidos se llevarán a cabo en Atlanta, informó el martes la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

El astro de Portugal, Cristiano Ronaldo, podría jugar en Estados Unidos por primera vez desde el 2 de agosto de 2014, cuando estaba con el Real Madrid y participó en un amistoso de pretemporada contra el Manchester United en Ann Arbor, Michigan.

Después de que el seleccionador argentino de Estados Unidos Mauricio Pochettino anuncie su lista para la Copa del Mundo, los estadounidenses jugarán contra un equipo aún por determinar el 31 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, y se enfrentarán a Alemania, que ocupa el noveno puesto del escalafón, el 6 de junio en Chicago.

Estados Unidos abrirá la Copa del Mundo el 12 de junio en Inglewood, California, y jugará en Seattle siete días después. Cerrará la fase de grupos el 25 de junio en Inglewood.

Los oponentes se determinarán en el sorteo del viernes, que también influye en qué equipo enfrentará Estados Unidos en el amistoso de Charlotte.

Estados Unidos está invicto en cinco amistosos, incluyendo cuatro victorias.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes