Gilgeous-Alexander anota 38 puntos y el campeón Thunder doblega 124-112 a Warriors

Shai Gilgeous-Alexander anotó 38 puntos y logró un triple clave con 3:34 minutos por jugar, Jalen Williams añadió 22 unidades y seis asistencias, y el Thunder de Oklahoma City resistió para doblegar el martes 124-112 a unos determinados Warriors de Golden State.

Chet Holmgren encestó un triple decisivo con 6:02 minutos restantes y terminó con 21 puntos y ocho rebotes para los campeones defensores.

Brandin Podziemski anotó 17 puntos y Seth Curry añadió 14 en su debut con los Warriors, mientras su hermano mayor Stephen Curry estuvo fuera por segundo encuentro consecutivo debido a un hematoma en el cuádriceps izquierdo y una distensión muscular sufrida el miércoles pasado contra Houston.

El rebote y enceste de Pat Spencer con 2:26 minutos por jugar en el tercer cuarto acercó a Golden State a 81-79. Su triple en la siguiente posesión dejó la diferencia en un punto, y empató su récord personal con 17 tamtps además de seis asistencias.

El triple de Podziemski al final del tercer cuarto acercó a los Warriors a 91-88.

Jimmy Butler no jugó la segunda mitad por Golden State debido a una molestia en la rodilla izquierda. Comenzó a pesar de estar en duda por un hematoma en el glúteo izquierdo tras una caída aparatosa en el encuentro del sábado, un triunfo sobre los Pelicans. Se movió de manera incómoda bajo la canasta y perdió su zapato izquierdo a mitad del segundo cuarto, renqueando después.

