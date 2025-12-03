Tyrese Maxey anota 20 de sus 35 puntos en el 3er cuarto y 76ers arrollan 121-102 a Wizards

Tyrese Maxey anotó 20 de sus 35 puntos en el tercer cuarto, Andre Drummond sumó 12 unidades y diez rebotes, y los 76ers de Filadelfia arrollaron el martes 121-102 a los Wizards de Washington.

Maxey, quien venía de una actuación de 44 puntos, acertó 13 de 26 tiros de campo para anotar más de 20 tantos por vigésimo partido consecutivo esta temporada. También registró seis asistencias y cuatro robos en 29 minutos.

Filadelfia vio su ventaja de 66-54 al medio tiempo reducida a cinco tantos después de que Washington anotó los primeros siete puntos del tercer cuarto. Pero los 76ers anotaron 11 de los siguientes 13 para reconstruir una delantera de dos dígitos, 77-63.

Maxey anotó 20 puntos en el tercer cuarto, mientras que los Wizards solo lograron 23 tras acertar siete de 22 disparos de campo. Maxey no jugó en el cuarto periodo.

Los Sixers alcanzaron los 100 puntos con 32,1 segundos restantes en el tercer cuarto gracias a un tiro libre de Maxey. Ampliaron la ventaja a 115-79 tras comenzar el cuarto periodo con una racha de 14-2.

Washington cayó a 1-11 como visitante esta temporada.

