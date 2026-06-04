Tras 60 años de agonía, Inglaterra recurre a un técnico alemán para acabar sequía mundialista

En un intento por poner fin a su espera de décadas para ganar una segunda Copa del Mundo, Inglaterra ha puesto su destino en manos de un alemán.

Es justo decir que el nombramiento de Thomas Tuchel no fue recibido de manera universalmente positiva.

“Lo siento, tengo pasaporte alemán”, bromeó el otrora entrenador de Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich durante su presentación oficial en 2024.

Esa mañana se había despertado con algunos titulares poco halagadores en la prensa británica.

El Daily Mail lo describió como un “día oscuro para Inglaterra” y afirmó que la selección nacional había apostado por un “ALEMÁN”.

“¿Por qué no podemos tener un entrenador inglés?”, cuestionó Nigel Farage, el líder del partido derechista Reform, en X.

No importa que Tuchel presumía de tener una corona de la Liga de Campeones en sus credenciales y hubiera levantado trofeos en tres países distintos. Ni el hecho de que Inglaterra ya haya optado antes por técnicos extranjeros: el sueco Sven-Goran Eriksson y el italiano Fabio Capello. Y en los días previos al nombramiento de Tuchel, hubo rumores de que el español Pep Guardiola también era un candidato.

Rivales históricos

Un punto de fricción fue el hecho de que Alemania ha sido durante mucho tiempo el mayor rival futbolístico de Inglaterra. Desde que ganó la final del Mundial de 1966 contra Alemania Occidental, Inglaterra a menudo ha sufrido ante los alemanes en los grandes torneos. Algunos aficionados ingleses han llevado la historia del siglo XX a la rivalidad con cánticos provocadores que se burlan de Alemania por la Segunda Guerra Mundial.

El debate sobre la nacionalidad de Tuchel, sin embargo, se disipó rápidamente, ayudado por su modo desenfado al tratar con los medios y por un pleno de victorias durante las eliminatorias rumbo al Mundial.

Según el profesor Jan Rüger, autor del próximo libro “Grandes Potencias: Una Historia de Gran Bretaña y Alemania", la reacción más amplia al nombramiento de Tuchel apunta a un cambio en las relaciones anglo-alemanas tras las tensiones que prevalecieron en las décadas posteriores a dos guerras mundiales.

“Hubo preguntas, pero desde luego no se ha convertido en una saga continua como lo habría sido en la década de 1990 o incluso alrededor del cambio de siglo”, comentó Rüger a The Associated Press. “Entonces habría sido impensable tener a un entrenador alemán.

“Alemania ya no es realmente el malo. Eso quedó atrás hace mucho. No creo que funcione retratar a Alemania como el coco”, indicó.

Los entrenadores de Inglaterra afrontan críticas feroces

El tiempo dirá si Tuchel es retratado como héroe o villano en el Mundial. Si Inglaterra fracasa, su nacionalidad podría volver a mencionarse. Pero los seleccionadores de Inglaterra del pasado han sido objeto de críticas brutales por parte de aficionados y medios, independientemente de lo que diga su pasaporte.

Al predecesor de Tuchel, Gareth Southgate, se le atribuyó ampliamente haber hecho que los aficionados ingleses volvieran a enamorarse de la selección durante sus ocho años en el cargo, y aun así afrontó un alud de críticas por parte de sectores de seguidores durante el Campeonato Europeo de 2024, con vasos de cerveza de plástico arrojados en su dirección tras un partido.

Southgate se marchó después de llevar a Inglaterra a dos finales consecutivas de la Eurocopa y a las semifinales del Mundial en 2018.

Queda como el segundo entrenador más exitoso del país, detrás de Alf Ramsey, quien condujo a Inglaterra a la consagración en el Mundial de 1966.

Si Tuchel puede poner fin a la espera de títulos de Inglaterra, se convertiría en un tesoro nacional.

“Todos en el equipo, el cuerpo técnico, todos creemos que podemos ganarlo”, manifestó el mediocampista Kobbie Mainoo.

Decisiones difíciles

Tuchel sorprendió a algunos aficionados y jugadores con su convocatoria para el Mundial, al dejar fuera a figuras destacadas, entre ellos Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold.

Fue una prueba de que no se dejaría influir por la opinión pública, algo que ha sido una crítica a entrenadores anteriores.

“Todo lo que sé sobre el fútbol internacional me dice que los torneos los ganan los equipos, no los individuos”, afirmó. “Lo que intentamos lograr en el verano solo puede lograrse como equipo”.

El mediocampista Jordan Henderson fue una de las inclusiones sorpresa a los 35 años.

“Sé que a todo el mundo le gusta hablar de los jugadores que no están aquí; por desgracia, eso pasa con prácticamente cada convocatoria de Inglaterra”, expresó Henderson. “Hay tantos buenos jugadores, tanto talento, pero para nosotros como grupo aquí se trata de estar juntos y estamos aquí por una razón, y se trata de aportar eso, de ser la mejor versión de ti mismo, la mejor versión individual y colectiva, trabajar cada día para alcanzar nuestros sueños”.

Un ganador probado

Tuchel es el 14to entrenador encargado del desafío de poner fin a la sequía de títulos de Inglaterra, que ya se extiende a 60 años.

Tras la salida de Southgate, la Asociación Inglesa de Fútbol dijo que buscaba un candidato para “ganar un gran torneo”. Eso puede sonar obvio, pero incluso entrenadores que habían ganado grandes trofeos con clubes, como Bobby Robson, Terry Venables, Eriksson y Capello, no pudieron emular ese éxito con Inglaterra.

Southgate estuvo más cerca que nadie desde Ramsey, pese a una carrera como entrenador modesta antes de que le dieran el cargo de seleccionador.

Su éxito pareció basarse en cimentar un nexto tanto dentro de su plantel como con los aficionados. Como un jugador que falló un penal en una derrota por tanda en semifinales ante Alemania en la Eurocopa de 1996, su comprensión emocional de lo que significa representar a Inglaterra pareció resonar con una nueva generación.

Como entrenador extranjero —aunque dirigió en la Liga Premier con Chelsea— Tuchel no puede aportar esa misma dinámica al puesto.

Sin embargo, sí encaja en la descripción de un ganador de grandes torneos, tras haber llevado al Chelsea a la Liga de Campeones en 2021. También fue finalista de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain.

Ganó títulos de liga en Francia con el PSG y en Alemania con el Bayern Múnich.

Con Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, cuenta con tres de las mayores estrellas del fútbol europeo y con suficiente talento a su disposición como para sentirse capaz de dejar fuera a jugadores como Foden y Palmer.

“Me encantan las decisiones difíciles y me encantan las decisiones duras porque al final aportan claridad, aportan un cierto filo, y es lo que necesitas para llegar hasta el final”, señaló Tuchel. “Desde el primer día, dijimos que siempre intentaremos seleccionar y construir el mejor grupo, que quizá no sea necesariamente solo reunir a los mejores talentos”.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa