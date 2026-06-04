Kurtz impulsa la carrera del triunfo en la 10ma y Atléticos superan 5-4 a Cachorros

Nick Kurtz conectó un sencillo que impulsó al corredor automático Alika Williams en la 10ma entrada, y los Atléticos remontaron el miércoles para lograr su segunda victoria consecutiva, 5-4 sobre unos Cachorros de Chicago en caída libre.

Kurtz amplió a cinco juegos su racha de hits con su imparable en la 10ma ante Ethan Roberts (0-1), el sexto relevista de Chicago.

Los Cachorros (32-30) desperdiciaron una ventaja de dos carreras en la octava entrada y sufrieron su tercera derrota seguida y la 18va en 23 juegos.

El bateador emergente Colby Thomas conectó un jonrón solitario de 426 pies por encima de las gradas del jardín izquierdo en la octava entrada, y Tyler Soderstrom produjo su segunda carrera del juego con su segundo sencillo para que los Atléticos empataran 4-4.

Ambas carreras fueron ante el relevista Caleb Thielbar.

Por Chicago, Pete Crow-Armstrong y Seiya Suzuki conectaron jonrones, e Ian Happ pegó dos dobles, incluido el hit número 1.000 de su carrera.

Happ se convirtió en el 37mo jugador de los Cubs en alcanzar los 1.000 hits —y el segundo bateador ambidiestro de Chicago en lograrlo— con un doble hacia la pradera derecha en el cuarto inning.

Hogan Harris (3-0), el quinto relevista de los Atléticos, lanzó una novena entrada de 1-2-3 para llevarse la victoria. Justin Sterner retiró a los tres bateadores de los Cachorros en la 10ma para conseguir su primer salvamento.

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