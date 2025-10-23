Tiago Splitter nombrado entrenador interino de los Blazers tras acusación contra Chauncey Billups

El brasileño Tiago Splitter, coach asistente y ex jugador de la NBA, fue nombrado el jueves técnico interino de los Trail Blazers de Portland después de que Chauncey Billups fuera puesto en licencia tras el anuncio de que Billups había sido acusado de participar en una conspiración para arreglar juegos de cartas de alto riesgo.

Las autoridades federales dijeron el jueves que Billups y Terry Rozier, jugador del Heat de Miami, habían sido acusados en casos separados que alegan tramas para recaudar millones.

"Estamos al tanto de las acusaciones que involucran al entrenador Chauncey Billups, y los Trail Blazers están cooperando plenamente con la investigación. Billups ha sido puesto en licencia inmediata, y Tiago Splitter asumirá las funciones de entrenador principal de manera interina. Cualquier pregunta adicional debe dirigirse a la NBA", dijo el equipo en un breve comunicado.

Los mensajes dejados al agente de Billups, Andy Miller, no fueron respondidos de inmediato.

Splitter, de 40 años, fue nombrado asistente en el equipo de Billups en junio. Anteriormente se desempeñó como entrenador del Paris Basketball en la liga de Francia durante una temporada tras una etapa como asistente de los Rockets de Houston.

Un pívot de 2,11 metros, Splitter jugó siete años en la NBA con San Antonio, Atlanta y Filadelfia antes de retirarse oficialmente del baloncesto en 2018. Ganó un campeonato de la NBA en 2014 con los Spurs.

Los Trail Blazers cancelaron la práctica del jueves. Recibirán a los Warriors de Golden State el viernes por la noche.

En abril, Billups había firmado una extensión de contrato multianual con los Trail Blazers y comenzó su quinta temporada con el equipo el miércoles, perdiendo el partido inaugural en casa contra los Timberwolves de Minnesota.

Billups, de 48 años, llevó al equipo a una marca de 36-46 la temporada pasada, pero Portland se quedó fuera de los playoffs por cuarta temporada consecutiva.

Como jugador de la NBA, Billups tuvo una carrera que abarcó 17 temporadas. Ganó un campeonato con Detroit en 2004 y fue nombrado MVP de las Finales. Cinco veces All-Star, fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto el pasado octubre.

