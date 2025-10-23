Wembanyama anota 40 puntos y Spurs arruinan el debut de Flagg al apalear 125-92 a Mavericks

Victor Wembanyama anotó 40 puntos y capturó 15 rebotes en un regreso destacado, para ayudar a que los Spurs de San Antonio arruinaran el debut de Cooper Flagg, la pimera selección del draft, al aplastar el miércoles 125-92 a los Mavericks de Dallas.

Flagg, el segundo jugador más joven en debutar en la NBA, por dos días detrás de LeBron James, no anotó sino hasta la primera posesión de la segunda mitad, al terminar con diez puntos y diez rebotes.

El joven de 18 años, procedente de Duke, tuvo más dificultades para entrar en el ritmo que la segunda selección general. Dylan Harper ingresó desde el banco de San Antonio a mitad del primer cuarto, inició la racha que dio el control a los Spurs y anotó 15 puntos.

El actual Novato del Año, Stephon Castle, anotó 22 puntos por San Antonio.

Anthony Davis sumó 22 puntos y 13 rebotes por los Mavericks, que esperan el regreso de su estrella Kyrie Irving, quien probablemente esté a meses de su debut en la temporada mientras se recupera de una cirugía de ligamento cruzado anterior.

Wembanyama, quien estableció un récord de los Spurs con la mayor cantidad de puntos en un partido inaugural de temporada, dominó el enfrentamiento de dos de las tres selecciones de honor más recientes del draft.

El primer seleccionado de 2023 añadió tres tapas a varias clavadas espectaculares y un par de canastas con faltas que enviaron a Davis y Dereck Lively II al banco.

