El FBI arresta a jugador y entrenador de la NBA en caso de apuestas que amenaza con sacudir la liga

Una estrella de la NBA y un entrenador fueron arrestados este jueves como parte de una amplia investigación del FBI sobre apuestas ilegales.

Terry Rozier, figura del Miami Heat, fue detenido en un hotel de Orlando, Florida. Chauncey Billups, entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers, también fue arrestado por las autoridades en el estado de Oregón.

La investigación se inició tras detectar patrones inusuales de apuestas en un partido de 2023, cuando Rozier aún jugaba con los Charlotte Hornets, ya que casas de apuestas en varios estados reportaron movimientos sospechosos centrados en sus estadísticas, lo que provocó una avalancha de apuestas sobre sus puntos, rebotes y asistencias.

El arresto de Billups forma parte de una investigación separada, pero relacionada, sobre una operación ilegal de póker vinculada a la mafia, según informó ABC News. Se espera que Billups comparezca por primera vez ante el tribunal más tarde este jueves.

El FBI ofrecerá una conferencia de prensa sobre la investigación a las 10 a. m., con la participación del director Kash Patel y fiscales del Distrito Este de Nueva York.

open image in gallery Terry Rozier, estrella del Miami Heat, fue detenido en un hotel de Orlando. Su arresto ocurre meses después de haber sido absuelto en una investigación interna de la NBA ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

open image in gallery Antes de ser entrenador de los Trail Blazers, Chauncey Billups tuvo una destacada carrera como jugador: fue cinco veces All-Star y campeón de la NBA con los Detroit Pistons en 2004 ( Getty Images )

En el partido que dio origen a la investigación contra Rozier, el jugador anotó cinco puntos, capturó cuatro rebotes y dio dos asistencias en apenas 10 minutos, pero luego abandonó la cancha alegando una lesión en el pie y no regresó, lo que provocó indignación entre apostadores en línea.

A pesar de la controversia, la NBA concluyó que Rozier no violó ninguna regla de la liga.

“En marzo de 2023, la NBA fue alertada sobre actividad inusual de apuestas relacionada con el rendimiento de Terry Rozier en un partido entre Charlotte y New Orleans”, declaró el vocero de la liga, Mike Bass, a principios de este año. Además, agregó que la NBA estaba al tanto de la investigación federal.

Rozier fue vinculado a la misma investigación que llevó a la expulsión de por vida de Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, quien luego se declaró culpable de fraude electrónico en un proceso penal.

open image in gallery Chauncey Billups fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Profesional en 2024 ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

Antes de asumir como entrenador de los Trail Blazers, Chauncey Billups tuvo una destacada carrera como jugador: fue cinco veces All-Star de la NBA y campeón con los Detroit Pistons en 2004. Ese mismo año, fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Profesional.

Por ahora no se han revelado más detalles sobre su caso, pero según fuentes citadas por The New York Post, su arresto estaría vinculado a una presunta red ilegal de póker con conexiones a las familias mafiosas Bonano, Genovese y Columbo.

Los juegos amañados se llevaron a cabo en distintas partes del país, incluyendo Manhattan, los Hamptons y Las Vegas, y habrían resultado en la detención de 31 personas, según informaron las fuentes al medio.

Traducción de Leticia Zampedri