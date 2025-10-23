Devin Booker anota 31 puntos, Suns remontan déficit de 20 y vencen a Kings por 120-116

Devin Booker anotó 31 puntos, Jordan Ott salió victorioso en su debut como entrenador y los Suns de Phoenix remontaron un déficit de 20 unidades para imponerse el miércoles 120-116 sobre los Kings de Sacramento.

El veterano base Dillon Brooks añadió 22 puntos en su debut con los Suns y aportó su habitual confianza, irritando al astro de los Kings, DeMar DeRozan, con una defensa implacable en el último cuarto. Grayson Allen anotó 18 puntos.

Booker —ahora en su undécima temporada en la NBA— encestó diez de 19 tiros y añadió cinco rebotes y cinco asistencias.

Los Kings ganaban por 17 puntos al descanso, pero los Suns se recuperaron para reducir el déficit a 92-90 al entrar en el cuarto periodo. Phoenix tomó su primera ventaja de la segunda mitad cuando Royce O'Neale encestó un triple con 10:31 restantes.

Los Suns ampliaron su ventaja a 106-97 con 5:46 por jugar, pero los Kings anotaron los siguientes siete puntos. Malik Monk de Sacramento encestó un tiro corto para empatar a 110 con 1:15 por jugar.

Brooks fue objeto de una falta mientras lanzaba un triple en la posesión siguiente e hizo los tres tiros libres para poner a los Suns adelante 113-110. No volvieron a estar en desventaja.

