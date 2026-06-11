Wimbledon 2026: tenistas tienen prohibido asistir al torneo con sus perros

Las estrellas del tenis en Wimbledon no podrán llevar a sus perros al recinto, a pesar de que muchos jugadores ahora viajan con sus mascotas.

La campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva, celebró recientemente en la cancha con Luna, la cachorrita de su entrenadora Conchita Martínez, tras ganar su primer título de Grand Slam en Roland Garros. La número uno del mundo , Aryna Sabalenka, también celebró con su cachorrita Ash tras ganar el Abierto de Miami, mientras que Marta Kostyuk, Anastasia Potapova y Anna Kalinskaya fueron algunas de las jugadoras que llevaron a sus perros a las zonas de jugadores del Abierto de Francia.

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El Abierto de Francia incluso contrató a dos paseadores de perros como parte de sus servicios de apoyo a los jugadores, además de cuidadores para atender a las mascotas mientras sus dueños disputaban los partidos. Las mascotas pueden brindar apoyo emocional y compañía a los jugadores durante torneos largos y a menudo estresantes, y algunos eventos del circuito ahora también las admiten en las instalaciones.

Sin embargo, Wimbledon solo permite la entrada a perros de servicio y perros de búsqueda, y esta política fue comunicada a los jugadores antes del inicio del torneo de este año.

Las mascotas que actualmente viajan por Europa tendrían que permanecer en casa durante el día, pero la directora ejecutiva de Wimbledon, Sally Bolton, no preveía que esta medida supusiera un problema.

“Los únicos perros que permitimos en las instalaciones son los perros de servicio y los perros de seguridad y búsqueda”, confirmó Bolton. “Estamos en comunicación constante con los jugadores y no prevemos que esto suponga un problema, pero esa es nuestra política y siempre lo fue”.

open image in gallery Aryna Sabalenka celebró su victoria en el Abierto de Miami junto a su perrita Ash ( Getty )

Por su parte, Wimbledon reveló que la estatua de Andy Murray se entregará en 2027, año en que se conmemorará el 150.º aniversario del campeonato.

El All England Club también confirmó la llegada del sistema de revisión de video “al estilo VAR” y expresó su confianza en su sistema electrónico de arbitraje, que falló el año pasado y pasó por alto tres decisiones arbitrales en un solo partido.

“El año pasado hubo un problema que se solucionó y la revisión se realizó durante el campeonato del mismo año”, dijo Bolton.

“Siempre pondremos a prueba nuestros sistemas, absolutamente todos, de cara a los campeonatos, pero confiamos en que ese problema se solucionó el año pasado, así que sin duda lo haremos este año.”

También se introducirán indicadores visuales que complementarán el sistema electrónico de seguimiento de líneas en directo, mostrando las faltas y los outs en los marcadores de todas las pistas durante el cuadro principal y la fase de clasificación.

Traducción de Olivia Gorsin