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Naomi Osaka gana en Wimbledon tras darle un "tiempo fuera" a su hija en su cumpleaños

WIMBLEDON-OSAKA
WIMBLEDON-OSAKA (AP)

El día de Naomi Osaka en Wimbledon salió mucho mejor que los planes para el cumpleaños de su hija pequeña.

La campeona de cuatro títulos de Grand Slam alcanzó la cuarta ronda en el All England Club por primera vez el viernes, con una pulcra victoria por 6-1 y 6-3 sobre Daria Kasatkina en la cancha número 1.

Luego, un entrevistador en la pista le preguntó a Osaka por el tercer cumpleaños de su hija Shai el jueves, ya que la jugadora japonesa había comentado que lo celebrarían yendo a un parque cercano. Pero, al parecer, eso no salió como estaba previsto.

“No creo que deba estar contándoles esto, pero ayer se portó un poco mal. Intentamos llevarla al parque, pero luego necesitó irse a ‘tiempo fuera’, así que vamos a intentar llevarla al parque otra vez hoy”, comentó Osaka, sonriendo.

Mientras los aficionados se reían, Osaka añadió: “Fue un cumpleaños increíble. Sopló sus velas. Pidió un deseo — espero que su deseo sea portarse mejor. Hoy es un nuevo día para ella”.

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Osaka se enfrentará a continuación a la número 1 Aryna Sabalenka o a Jelena Ostapenko.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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