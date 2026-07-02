Djokovic: Disfrutemos la grandeza de Serena Williams tras su regreso a Wimbledon

Novak Djokovic sabe muy bien lo que significa tener que estar a la altura de expectativas elevadas después de años de títulos y trofeos.

Tiene 39 años y es ha ganado 24 títulos de Grand Slam, pero ahora juega solo de manera esporádica.

Así que está mejor posicionado que casi cualquier otra persona para analizar lo que Serena Williams —que al igual qeu Nole, ha ganado Wimbledon siete veces— debió de haber sentido tras perder en el All England Club a principios de esta semana, en el primer partido de individuales que disputó en casi cuatro años.

“La gente siempre espera que juegues a tu mejor nivel porque está acostumbrada a verte dominar el deporte durante muchos años”, indicó Djokovic. “Ella tiene 44 años. Tiene dos hijos. Al volver, es normal que todavía no esté en su mejor nivel en cuanto a movimiento. No ha jugado un partido en tantos años. La gente necesita calmarse un poco con los juicios y las críticas y todo eso. Disfrutemos simplemente de la grandeza: de quién es ella y de lo que representa para el deporte”.

Williams perdió el martes 6-3, 6-7 (6), 6-3 ante la australiana Maya Joint, de 20 años, en la primera ronda, pero mostró que podía competir con una rival de menos de la mitad de su edad después de estar tanto tiempo alejada.

Williams siguió sacando a más de 120 mph y dictó puntos con sus potentes golpes desde el fondo. Pero el desplazamiento fue un problema y Joint, número 87 del ranking, pudo ganar más de los puntos importantes al golpear fuera del alcance de la campeona.

“Que ella quiera intentarlo y simplemente volver es un regalo increíble para nuestro deporte”, aseguró Nole. “Creo que a veces la gente —no sé por qué— no lo valora lo suficiente. Solo empiezan a especular, a juzgar o lo que sea. Es como: ‘Oigan, disfruten. Tienen a la mejor de todos los tiempos viniendo a jugar para ustedes, para atraer más atención a su deporte'”.

“De verdad apoyo a Serena. Siempre lo he hecho. Ojalá vaya a jugar más”, añadió.

Williams recibió invitaciones para jugar tanto individuales como dobles en Wimbledon, y queda por ver si finalmente jugará dobles con su hermana mayor, Venus.

Williams anunció el miércoles que se resintió de la rodilla derecha hacia el final del primer set contra Joint. Dijo que aún espera jugar dobles, pero el debut de las hermanas Williams contra la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra era el único partido restante de primera ronda que no figuraba en el programa del viernes. Todavía existe la posibilidad de que jueguen el sábado.

En el Abierto de Estados Unidos del año pasado, Djokovic retó públicamente a Serena a regresar.

“Cuando alguien la desafía, ella nunca se niega. Así que desafío a Serena: vuelve al circuito el próximo año”, dijo en esa ocasión.

Ahora, Djokovic quiere ver a Serena jugar el Abierto de Estados Unidos de este año.

“Espero, por el bien del tenis y de todos nosotros, que podamos verla más. Supongo que el Abierto de Estados Unidos es un lugar donde a ella le gustaría jugar. Jugar el Grand Slam de su país sería increíble para ella y para todos los demás”.

Djokovic ganó su partido de segunda ronda contra Stefanos Tsitsipas en sets corridos la noche del miércoles en la Cancha Central, 24 horas después de ver por televisión el partido de Serena en esa misma cancha.

“Lo que está haciendo es increíble. Épico”, aseguró Djokovic. “Siempre he sido fan de Serena. Estoy seguro de que ella quería y esperaba al menos ganar un partido o más. Conociendo lo competitiva que es, la mentalidad de campeona que tiene, no está contenta con solo presentarse en la cancha. Quiere ganar”.

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