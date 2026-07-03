Fonseca cae sorpresivamente en Wimbledon frente al ruso clasificado Safiullin en sets corridos

El ruso Roman Safiullin, procedente de la fase de clasificación, se secó las lágrimas después de vencer al brasileño y estrella emergente João Fonseca por 6-3, 6-3, 6-3 para alcanzar la cuarta ronda en Wimbledon el viernes.

Safiullin, ubicado en el puesto 132 del ranking, lidió con una lesión de rodilla el año pasado, pero esta semana eliminó a dos rivales preclasificados en el All England Club. Sorprendió al 12do en la siembra, Andrey Rublev, en la primera ronda. Fonseca era el 24to favorito en el torneo.

Safiullin, de 28 años y cuartofinalista en Wimbledon en 2023, se emocionó al describir su camino de regreso.

“Después del Abierto de Estados Unidos, tuve que parar, para tratar mi lesión. Ese tiempo fue muy duro. Incluso, digamos, hace medio año no sabía si iba a poder volver”, comentó Safiullin en una entrevista en la cancha.

Luego Safiullin hizo una pausa y usó su camiseta para secarse las lágrimas mientras los aficionados aplaudían en la cancha número 2.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí”, añadió.

Safiullin se enfrentará a Novak Djokovic o a Arthur Rinderknech por un lugar en los cuartos de final.

Djokovic y Rinderknech jugaban en la Cancha Central. Más tarde, el campeón defensor Jannik Sinner se mide con Jenson Brooksby, de Estados Unidos, en la cancha número 1.

En el cuadro femenino, la número uno del mundo Aryna Sabalenka juega más tarde contra Jelena Ostapenko en la Cancha Central.

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