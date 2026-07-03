Los doblistas condenan el plan del ATP Tour de recortar premios y tamaño de torneos

Los jugadores de dobles temen por su futuro en el tenis después de que el circuito ATP les comunicara que el dinero de los premios y el tamaño de los torneos disminuirán de forma significativa a partir de 2028.

Un grupo de destacados jugadores de dobles emitió un comunicado el viernes en el que afirmó que no son “un espectáculo de feria” y que será imposible que cualquiera fuera del top 30 del ranking de dobles de la ATP se gane la vida si se adoptan las nuevas propuestas.

El comunicado llega después de que los jugadores de dobles se reunieran con directivos de la ATP en Wimbledon esta semana para hablar sobre el futuro de un formato que tiene dificultades para atraer público.

“La ATP propone recortar drásticamente los cuadros de dobles, desmantelar los premios en metálico de dobles y dar acceso al Challenger a jugadores de individuales por delante de especialistas que han construido sus carreras en esta disciplina”, señaló el comunicado de los jugadores.

Indicaron que la propuesta dejaría a los jugadores de dobles con apenas el 10% del dinero de los premios en torneos ATP —frente al 20%—, al tiempo que reduciría a la mitad el tamaño de los cuadros de dobles.

En los torneos Masters, eso recortaría el cuadro de dobles a 16 parejas, mientras que en los eventos más pequeños ATP 500 y 250 quedaría en apenas ocho parejas.

“Hagan las cuentas de lo que eso significa para cualquiera fuera del top 30: será imposible ganarse la vida”, añadió el comunicado.

“Esto no es un ajuste menor. Es un plan para acabar con los dobles como una profesión viable, disfrazado de medida de ahorro de costos, y se está imponiendo con casi nula transparencia y casi ninguna consulta con los jugadores cuyas carreras y medios de vida están en juego”.

Consultado sobre el comunicado, el circuito ATP indicó que estaba “evaluando el producto de dobles, el tamaño de los cuadros y la distribución de la compensación a los jugadores con el objetivo de crear un modelo más sostenible a largo plazo, manteniendo al mismo tiempo el importante papel de los dobles en el circuito”.

Agregó que cambiar el modelo de dobles podría ayudar a aumentar los premios en metálico de individuales en las primeras rondas, “ayudando a más jugadores del máximo nivel a afrontar mejor los costos de competir en el circuito y a construir carreras profesionales sostenibles”.

La propuesta no afecta a los torneos de Grand Slam. En Wimbledon este año, hay 64 parejas de dobles tanto en el cuadro masculino como en el femenino, y las parejas campeonas se reparten 760.000 libras (alrededor de 1 millón de dólares), en comparación con 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares) para los campeones de individuales.

Los dobles siempre han quedado en segundo plano frente a los torneos de individuales en cuanto a popularidad y audiencia televisiva, y el formato ya ha afrontado varios cambios en los últimos años. En 2023, Wimbledon se sumó a los otros torneos de Grand Slam al acortar los partidos de cinco a tres sets.

El Abierto de Estados Unidos introdujo el año pasado un nuevo formato de dobles mixtos que se disputó antes de que comenzara el torneo de individuales, con el fin de atraer a grandes nombres como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Swiatek y Naomi Osaka. Sin embargo, los jugadores tradicionales de dobles criticaron esa medida, ya que en gran medida los excluyó en favor de atraer a especialistas de individuales más famosos.

El dobles femenino en Wimbledon recibió un impulso con la aceptación de una invitación (wild card) por parte de Serena y Venus Williams. No obstante, su participación seguía en duda después de que Serena se resintiera de la rodilla durante su partido de primera ronda de individuales, en su primera aparición en el All England Club en cuatro años.

Los jugadores masculinos afirmaron que parte del problema para atraer público se debía al “marketing deslucido de los dobles por parte del circuito ATP, la falta de aprovechamiento de las transmisiones y otras alianzas comerciales, y una deficiente puesta en escena y promoción de los eventos”.

“Los dobles no son una ocurrencia en la que caímos por accidente”, indicó el comunicado de los jugadores. “Siempre han sido parte de la identidad de este deporte, no una versión rebajada”.

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