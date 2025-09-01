US Open 2025: cabezas de serie y resultados de las categorías masculina y femenina
Acompaña de cerca a los 32 mejor posicionados en las categorías masculina y femenina al arrancar el US Open 2025
La mayoría de los principales cabezas de serie del Abierto de tenis de Estados Unidos pasaron a la segunda semana, pero aun así han ocurrido algunas sorpresas importantes en las primeras rondas del Grand Slam de Nueva York.
La excampeona del Abierto de Estados Unidos y tercera cabeza de serie, Coco Gauff, fue derrotada de forma contundente por Naomi Osaka en su esperado enfrentamiento de cuarta ronda. Osaka ganó por 6-3 y 6-2 y ganó el torneo en las cuatro ocasiones anteriores en las que llegó a los cuartos de final de un Grand Slam.
El tercer cabeza de serie, Alexander Zverev, se convirtió en la mayor baja en la categoría masculina tras su derrota ante Félix Auger-Aliassime, mientras que el abandono prematuro del número uno británico, Jack Draper, por lesión, y la salida del estadounidense Ben Shelton en su partido de tercera ronda supusieron un duro golpe para el torneo en su conjunto.
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los últimos siete títulos de Grand Slam. Si vuelven a enfrentarse en estas dos semanas, protagonizarían su tercera final consecutiva en torneos mayores. Aryna Sabalenka, campeona defensora, lidera el cuadro femenino como primera sembrada. Iga Swiatek, reciente ganadora de Wimbledon, recuperó el segundo puesto del ranking, por delante de Coco Gauff.
Sigue el progreso de los principales favoritos con nuestra guía de cabezas de serie:
Cuadro masculino
3. Alexander Zverev: eliminado en tercera ronda por Félix Auger-Aliassime, 6-4, 6-7, 4-6, 4-6.
4. Taylor Fritz
5. Jack Draper: se retiró antes del partido de segunda ronda contra Zizou Bergs.
6. Ben Shelton: se retiró tras juego con Adrian Mannarino en tercera ronda (6-3, 3-6, 6-4, 4-6).
8. Alex de Minaur
9. Karen Khachanov: eliminado en segunda ronda por Kamil Majchrzak (6-2, 7-6, 4-6, 5-7, 6-7).
10. Lorenzo Musetti
11. Holger Rune: eliminado en segunda ronda por Jan-Lennard Struff (6-7, 6-2, 3-6, 6-4, 5-7).
12. Casper Ruud: eliminado en segunda ronda por Raphael Collignon (4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 5-7).
13. Daniil Medvedev: eliminado en primera ronda por Benjamin Bonzi (3-6, 5-7, 7-6(5), 6-0, 4-6).
14. Tommy Paul: eliminado en tercera ronda por Alexander Bublik (6-7, 7-6, 3-6, 7-6, 1-6).
15. Andrey Rublev: eliminado en cuarta ronda por Félix Auger-Aliassime (5-7, 3-6, 4-6).
16. Jakub Mensik: eliminado en segunda ronda por Ugo Blanchet (6-7, 7-6, 6-3, 4-6, 6-7).
17. Frances Tiafoe: eliminado en tercera ronda por Jan-Lennard Struff (4-6, 3-6, 6-7(7)).
18. Alejandro Davidovich Fokina: eliminado en segunda ronda por Arthur Rinderknech (4-6, 6-3, 6-2, 2-6 y 3-6).
19. Francisco Cerúndolo: eliminado en segunda ronda por Leandro Riedi (6-3, 6-4, 4-6, 4-6 y 2-6).
20. Jirí Lehecka
21. Tomás Machác: eliminado en cuarta ronda por Taylor Fritz (4-6, 3-6, 3-6).
22. Ugo Humbert: eliminado en primera ronda por Adam Walton (4-6, 6-7, 7-5, 1-6).
23. Alexander Bublik
24. Flavio Cobolli: se retiró ante Lorenzo Musetti en tercera ronda (3-6, 2-6, 0-2).
25. Félix Auger-Aliassime
26. Stefanos Tsitsipas: eliminado en segunda ronda por Daniel Altmaier (6-7, 6-1, 6-4, 3-6, 5-7).
27. Denis Shapovalov: eliminado en tercera ronda por Jannik Sinner.
28. Alex Michelsen: eliminado en primera ronda por Francisco Comesaña (6-1, 3-6, 4-6, 4-6).
29. Tallon Griekspoor: eliminado en primera ronda por Adrian Mannarino (5-7, 4-6, 0-6).
30. Brandon Nakashima: eliminado en segunda ronda por Jérôme Kym (6-4, 6-7, 5-7, 6-3, 6-7).
31. Gabriel Diallo: eliminado en segunda ronda por Jaume Munar (5-7, 3-6, 5-7).
32. Luciano Darderi: eliminado en tercera ronda por Carlos Alcaraz (2-6, 4-6, 0-6).
Cuadro femenino
1. Aryna Sabalenka
2. Iga Swiatek
3. Coco Gauff: eliminada en cuarta ronda por Naomi Osaka (3-6, 2-6).
4. Jessica Pegula
5. Mirra Andreeva: eliminada en tercera ronda por Taylor Townsend (5-7, 2-6).
6. Madison Keys: eliminada en primera ronda por Renata Zarazúa (7-6, 6-7, 5-7).
7. Jasmine Paolini: eliminada en tercera ronda por Marketa Vondrousova (6-7(1), 1-6).
8. Amanda Anisimova
9. Elena Rybakina: eliminada en cuarta ronda por Marketa Vondrousova (4-6, 7-5, 2-6).
10. Emma Navarro: eliminada en tercera ronda por Barbora Krejcikova (6-4, 4-6, 4-6).
11. Karolína Muchová
12. Elina Svitolina: eliminada en primera ronda por Anna Bondár (2-6, 4-6).
13. Ekaterina Alexandrova: eliminada en cuarta ronda por Iga Swiatek (1-6, 3-6).
14. Clara Tauson: eliminada en primera ronda por Alexandra Eala (3-6 6-2 6-7(11)).
15. Daria Kasatkina: eliminada en tercera ronda por Naomi Osaka (0-6, 6-4, 3-6).
16. Belinda Bencic: eliminada en segunda ronda por Ann Li (3-6, 3-6).
17. Liudmila Samsonova: eliminada en segunda ronda por Priscilla Hon (6-4, 3-6, 2-6).
18. Beatriz Haddad Maia
19. Elise Mertens: eliminada en tercera ronda por Cristina Busca (6-3, 5-7, 3-6).
20. Diana Shnaider: eliminada en primera ronda por Laura Siegemund (6-7(3), 6-2, 3-6).
21. Linda Nosková: eliminada en tercera ronda por Karolina Muchova (7-6, 4-6, 2-6).
22. Victoria Mboko: eliminada en primera ronda por Barbora Krejcikova (3-6 3-6)
23. Naomi Osaka
24. Veronika Kudermetova: eliminada en primera ronda por Janice Tjen (4-6 6-4 4-6).
25. Jelena Ostapenko: eliminada en segunda ronda por Taylor Townsend (5-7, 1-6).
26. Sofia Kenin: eliminada en primera ronda por Ashlyn Krueger (7-5, 4-6, 2-6).
27. Marta Kostyuk: eliminada en cuarta ronda por Karolina Muchova (3-6, 7-6, 3-6).
28. Magdalena Frech: eliminada en tercera ronda por Coco Gauff (3-6, 1-6).
29. Anna Kalinskaya: eliminada en tercera ronda por Iga Swiatek (6-7).
30. Dayana Yastremska: eliminada en primera ronda por Anastasia Pavlyuchenkova (7-6 6-7 4-6)
31. Leylah Fernández: eliminada en tercera ronda por Aryna Sabalenka (3-6, 6-7(2)).
32. McCartney Kessler: eliminada en segunda ronda por Marketa Vondrousova (6-7, 2-6).
Traducción de Leticia Zampedri