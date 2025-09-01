El hombre que arrebató la gorra que el tenista Kamil Majchrzak había destinado a un niño durante el US Open 2025 fue identificado como el empresario polaco Piotr Szczerek.

El incidente ocurrió el jueves, tras la victoria de Majchrzak sobre el noveno sembrado, Karen Khachanov. En un video que se volvió viral, se observa al tenista firmando autógrafos y luego quitándose la gorra para entregársela a un niño llamado Brock.

Ahora, Szczerek ha publicado un extenso comunicado en el que ofrece disculpas por su comportamiento y reconoce haber cometido “un grave error” en Flushing Meadows.

Expresó: “Debido a la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, quiero ofrecer una disculpa inequívoca al niño afectado, a su familia, a todos los aficionados y al propio jugador”.

Szczerek reconoció que cometió un grave error. Dijo que, en medio de la emoción y la euforia tras la victoria, creyó sinceramente que el tenista le estaba entregando la gorra, pensando en sus hijos, quienes previamente habían pedido autógrafos. “Esa equivocación —afirmó— me llevó a extender la mano de forma instintiva”.

“Hoy sé que lo que hice dio la impresión de que le arrebaté deliberadamente un recuerdo a un niño. Esa nunca fue mi intención, pero eso no cambia el hecho de que lastimé al niño y decepcioné a los aficionados”, expresó Piotr Szczerek.

Reconoció que la gorra fue entregada al niño y que la familia merece una disculpa. “Espero haber reparado, al menos en parte, el daño causado”, añadió. También quiso aclarar que ni él ni su familia han hecho declaraciones públicas sobre el incidente: “Ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos hemos comentado esta situación en redes sociales ni en ningún sitio web. No hemos recurrido a ningún despacho legal en relación con este tema. Todas las declaraciones que circulan en línea y se nos atribuyen son falsas”.

“Durante años, mi esposa y yo hemos trabajado en apoyo a niños y jóvenes deportistas, pero esta situación me ha demostrado que un solo momento de distracción puede borrar años de esfuerzo y compromiso. Ha sido una lección dolorosa, pero necesaria, de humildad”. Finalmente, aseguró que no se quedará en las palabras: “Por eso, me comprometo a involucrarme aún más en iniciativas que apoyen a niños, jóvenes y en acciones contra la violencia y el odio. Creo firmemente que solo con acciones podré recuperar la confianza que he perdido”.

El tenista polaco describió el gesto de Szczerek como una reacción emocional en medio del fervor del momento.

“Obviamente fue una especie de confusión”, declaró la estrella del tenis polaco Kamil Majchrzak al diario The Post, y reveló que Piotr Szczerek es patrocinador de la Federación de Tenis de su país.

“Apunté con la mano y entregué la gorra, pero tenía muchas cosas en la cabeza después del partido. Estaba muy cansado y emocionado por la victoria. Simplemente no me di cuenta.

Tenía la mirada perdida, si sabes a qué me refiero. Estoy seguro de que él también actuó llevado por la emoción del momento”.

Szczerek, director ejecutivo de la empresa de pavimentación Drogbruk, fue captado cuando tomó el recuerdo destinado a un joven aficionado. Majchrzak continuó con la firma de autógrafos y no notó que la gorra había terminado en manos equivocadas.

El empresario fue captado mientras colocaba la gorra en el bolso de su acompañante, ante la visible decepción del niño. Tras el hecho, se informó que Piotr Szczerek desactivó sus cuentas en redes sociales, en medio de una fuerte ola de críticas por parte de fanáticos del tenis.

Kamil Majchrzak aseguró que Szczerek ya tomó contacto con el niño y su familia en un intento por remediar lo sucedido.

“Él también quiso enmendar la situación, así que le compartí los datos de la madre de Brock por la misma red social que utilicé para comunicarme con ella”, explicó Majchrzak. “Tal vez ahora pueda resolverlo personalmente”.

Szczerek cofundó la empresa Drogbruk junto a su esposa en 1999, y ha sido considerado una figura destacada dentro del sector de la construcción.

Kamil Majchrzak, de Polonia, durante su partido contra Leandro Riedi, de Suiza ( Getty Images )

Desde entonces, Majchrzak se puso en contacto con el joven aficionado, aprovechando el “poder de internet” para encontrarlo y hacerle llegar una gorra autografiada en reemplazo de la que no pudo recibir en la cancha. Además, le envió varios recuerdos adicionales como gesto de cortesía.

“Hoy, después del calentamiento, tuve un encuentro muy especial”, escribió Majchrzak, acompañado de un emoji de manos levantadas. “¿Lo reconocen?”.

Luego, el tenista de 29 años compartió una foto junto al niño y añadió: “¡Hola mundo! Brock y yo les deseamos un gran día”.

Traducción de Leticia Zampedri