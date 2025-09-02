Premios récord del US Open 2025: ¿cuánto ganan los jugadores por ronda?
Los campeones individuales del US Open se llevarán 5 millones de dólares, en la edición con la bolsa de premios más alta de todos los Grand Slams
Este año, el US Open ofrecerá lo que se anuncia como “la mayor bolsa en la historia del tenis”, tras un aumento del 20 % en el total de premios.
Los campeones de individuales, tanto en la rama masculina como femenina, recibirán 5 millones de dólares cada uno, el pago más alto otorgado por un Grand Slam hasta la fecha.
Se trata de un aumento del 39 % respecto al año pasado, cuando Jannik Sinner y Aryna Sabalenka recibieron 3,6 millones de dólares por sus títulos.
Además, el US Open ha elevado el total de su bolsa de premios a 90 millones de dólares, repartidos entre las distintas categorías del torneo.
Los jugadores que accedan a la primera ronda de los cuadros individuales (masculino y femenino) recibirán 110.000 dólares garantizados, incluso si pierden en su debut.
Premios US Open 2025 (en dólares)
Individuales masculino y femenino:
Campeones: $5.000.000
Subcampeones: $2.500.000
Semifinalistas: $1.260.000
Cuartos de final: $660.000
Octavos de final: $400.000
Tercera ronda: $237.000
Segunda ronda: $154.000
Primera ronda: $110.000
Dobles masculino y femenino (por pareja):
Campeones: $1.000.000
Subcampeones: $500.000
Semifinalistas: $250.000
Cuartos de final: $125.000
Tercera ronda: $75.000
Segunda ronda: $45.000
Primera ronda: $30.000
Dobles mixtos (por pareja):
(Ganadores: Sara Errani y Andrea Vavassori)
Campeones: $1.000.000
Subcampeones: $400.000
Semifinalistas: $200.000
Cuartos de final: $100.000
Primera ronda: $20.000
Traducción de Leticia Zampedri