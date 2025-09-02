Iga Świątek opina sobre el “extraño” incidente de la gorra arrebatada en el US Open

Iga Świątek sugirió que los aficionados al tenis no hagan trampa después de que se hiciera viral un video de un hombre arrebatando la gorra de un jugador de las manos de un niño en el Abierto de tenis de EE. UU.

El compatriota de Świątek, Kamil Majchrzak, entregó su gorra a un niño tras su victoria en segunda ronda contra el noveno cabeza de serie Karen Khachanov. Sin embargo, un hombre identificado más tarde como el millonario polaco Piotr Szczerek fue grabado arrebatándosela al niño, quien estaba visiblemente molesto.

Majchrzak no se dio cuenta del incidente, ya que siguió firmando autógrafos, pero más tarde consiguió ponerse en contacto con el chico, llamado Brock, y le entregó una gorra autografiada como recuerdo. Szczerek, director ejecutivo de la empresa polaca Drogbruk, admitió que había cometido un “gran error” en una larga disculpa por sus acciones y declaró que había devuelto la gorra original a Brock.

Tras su victoria en cuarta ronda contra Ekaterina Alexandrova en Nueva York, Świątek afirmó que no había visto el incidente del robo de la gorra en ese momento.

Pero comentó que era “extraño” que los adultos intenten llevarse los recuerdos que los jugadores quieren regalar a los fans más jóvenes.

“A veces es extraño cuando intento darle algo a un niño y un adulto lo toma”, planteó. “Mi postura es que ese no es el punto”, señaló.

Explicó que trata señalar a personas concretas entre la multitud e indicar a quién va destinado el recuerdo, para evitar incidentes similares.

“Por lo general, se acercan unas siete personas para una cosa. Por ejemplo, si es una niña y los niños tienen los brazos más largos, ella no va a atraparla. Pero normalmente se lo aviento a la persona que se supone que debe recibirlo”, detalló.

Y agregó: “Así que intento ser justa, pero sin escoger, elijo a una persona al azar o a quien grite más alto. Sé que no es justo, pero obviamente no todo el mundo va a estar contento”.

A la pregunta de si alguna vez le resultó extraño como jugadora que los aficionados se peleen por objetos usados, como toallas sudadas, respondió: “No, porque me hubiera encantado tener una toalla sudada de Rafa [Nadal] cuando era niña”.

Świątek prosigue con sus esfuerzos en pos de un segundo título en el Abierto de EE. UU. contra Amanda Anisimova, a la que se enfrentará en cuartos de final por primera vez desde que derrotó a la estadounidense por 6-0 y 6-0 en la final de Wimbledon.