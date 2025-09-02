Marketa Vondrousova se retiró de su partido de cuartos de final del Abierto de EE. UU. contra Aryna Sabalenka debido a una lesión de rodilla, lo que da a la N°1 del mundo el pase directo a la siguiente ronda.

Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y que se perdió el Abierto de EE. UU. del año pasado tras someterse a una operación en el hombro, había derrotado a dos jugadoras del top-10, Jasmine Paolini y Elena Rybakina —quien se estaba desempeñando a un alto nivel—, para alcanzar los cuartos de final.

Sabalenka, defensora del título, se enfrentará en semifinales a Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie, en una repetición de la final del Abierto de EE. UU. del año pasado.

“Lamento anunciar que tengo que retirarme de mi partido de cuartos de final de esta noche debido a una lesión de rodilla”, declaró Vondrousova en un comunicado.

“Hoy hice todo lo posible por estar lista para jugar, pero durante el calentamiento volvía a sentir la rodilla, y, tras consultar con el médico del torneo, he decidido no arriesgarme a agravar la lesión”, continuó.

“Agradezco todo el apoyo que he recibido durante este torneo, y pido disculpas a los aficionados que esperaban con impaciencia el partido. La he pasado genial aquí en Nueva York y estoy deseando volver el año que viene”, concluyó.

Se vio a Vondrousova llorando mientras tomaba la decisión de retirarse del partido. La checa (26) ha tenido problemas con las lesiones durante su carrera, sobre todo después de su trifunfo en Wimbledon en 2023.

Sabalenka, quien continuará en el camino para defender su título en el Abierto de EE. UU., publicó en Instagram: “Lo siento mucho por Marketa, después de todo lo que ha pasado. Ha estado jugando un tenis increíble y sé lo mucho que le debe doler esto”.

Añadió: “Cuídate y espero que puedas recuperarte rápidamente”.

Pegula derrotó antes a Barbora Krejcikova para volver a semifinales. “Creo que sería genial tener una revancha”, dijo Pegula sobre la perspectiva de enfrentarse a Sabalenka.

El partido de Vondrousova contra Sabalenka estaba programado para ser el primero en la sesión nocturna en el Arthur Ashe Arena, por lo que el encuentro de cuartos de final de Novak Djokovic y Taylor Fritz quedó como único partido de la sesión.

Traducción de Sara Pignatiello