Aficionado del US Open intenta meter la mano en el bolso de Jannik Sinner

Jannik Sinner vivió un insólito momento en el US Open cuando un espectador intentó abrir su bolso tras la victoria en cuartos de final sobre Alexander Bublik.

El número uno del mundo arrasó a su rival con un contundente 6-1, 6-1 y 6-1 en apenas 81 minutos bajo las luces del estadio Arthur Ashe. Mientras entregaba su toalla al público y posaba para una fotografía, un aficionado se acercó por detrás y trató de abrir su bolso.

La situación fue controlada de inmediato por un miembro del personal de seguridad, quien apartó el brazo del espectador antes de que Sinner se diera la vuelta y abandonara la pista.

Sinner entregaba una toalla al público cuando un aficionado intentó meter la mano en su bolso ( REUTERS )

El incidente ocurrió pocos días después de que un hombre fuera grabado en el US Open mientras le arrebataba a un niño un sombrero firmado por el tenista polaco Kamil Majchrzak. El responsable, Piotr Szczerek, director general de la empresa polaca de pavimentación Drogbruk, se volvió viral al ser sorprendido guardándose la prenda.

Sinner no fue consultado por el episodio y seguirá adelante con la defensa de su título del US Open, con un cruce en cuartos de final frente a su compatriota Lorenzo Musetti, previsto para el miércoles.

Por su parte, Alexander Bublik calificó a Sinner como un jugador “generado por la IA” tras su derrota por 6-1, 6-1 y 6-1. El italiano, sin embargo, defendió a su rival ante la insinuación de que debía haber forzado más la competencia para brindar un partido más parejo en el estadio Arthur Ashe.

“Al fin y al cabo, intentamos que el deporte sea lo más interesante posible”, señaló Jannik Sinner. “Por momentos sentí que hoy jugué un gran tenis. Logré quebrar muy temprano, lo que me dio confianza para sacar y jugar desde el fondo con mayor solidez. Fue un partido rápido, pero desde mi punto de vista resultó positivo. La gente viene a ver grandes batallas y no siempre ocurre. Yo solo puedo juzgar mi rendimiento, y creo que fue una buena actuación de mi parte”.

Traducción de Leticia Zampedri