US Open 2025: los máximos favoritos y seguimiento en las categorías masculina y femenina

Los máximos favoritos del US Open intentarán evitar las sorpresas tempranas que han marcado los últimos torneos de Grand Slam, mientras el certamen arranca en Nueva York.

Pero la campeona del Abierto de Australia, Madison Keys, ya quedó eliminada: la estadounidense, sexta preclasificada, fue sorprendida por la mexicana Renata Zarazúa en un duelo épico de tres horas en el estadio Arthur Ashe. El excampeón del US Open, Daniil Medvedev, también quedó eliminado en primera ronda tras perder con Benjamin Bonzi, tal como sucedió el mes pasado en Wimbledon.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los últimos siete títulos de Grand Slam. Si vuelven a enfrentarse en estas dos semanas, protagonizarían su tercera final consecutiva en torneos mayores. Aryna Sabalenka, campeona defensora, lidera el cuadro femenino como primera sembrada. Iga Swiatek, reciente ganadora de Wimbledon, recuperó el segundo puesto del ranking, por delante de Coco Gauff.

Sigue el camino de los principales favoritos con nuestra guía de cabezas de serie:

Cuadro masculino

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Taylor Fritz

5. Jack Draper

6. Ben Shelton

7. Novak Djokovic

8. Alex de Minaur

9. Karen Khachanov

10. Lorenzo Musetti

11. Holger Rune

12. Casper Ruud

13. Daniil Medvedev: eliminado en primera ronda por Benjamin Bonzi (3-6, 5-7, 7-6(5), 6-0, 4-6)

14. Tommy Paul

15. Andrey Rublev

16. Jakub Mensik

17. Frances Tiafoe

18. Alejandro Davidovich Fokina

19. Francisco Cerúndolo

20. Jirí Lehecka

21. Tomás Machác

22. Ugo Humbert: eliminado en primera ronda por Adam Walton (4-6, 6-7, 7-5, 1-6)

23. Alexander Bublik

24. Flavio Cobolli

25. Félix Auger-Aliassime

26. Stefanos Tsitsipas

27. Denis Shapovalov

28. Alex Michelsen: eliminado en primera ronda por Francisco Comesaña (6-1, 3-6, 4-6, 4-6)

29. Tallon Griekspoor: eliminado en primera ronda por Adrian Mannarino (5-7, 4-6, 0-6)

30. Brandon Nakashima

31. Gabriel Diallo

32. Luciano Darderi

Cuadro femenino

1. Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Iga Swiatek

4. Jessica Pegula

5. Mirra Andreeva

6. Madison Keys: eliminada en primera ronda por Renata Zarazúa (7-6, 6-7, 5-7)

7. Jasmine Paolini

8. Amanda Anisimova

9. Elena Rybakina

10. Emma Navarro

11. Karolína Muchová

12. Elina Svitolina: eliminada en primera ronda por Anna Bondár (2-6, 4-6)

13. Ekaterina Alexandrova

14. Clara Tauson: eliminada en primera ronda por Alexandra Eala (3-6 6-2 6-7(11))

15. Daria Kasatkina

16. Belinda Bencic

17. Liudmila Samsonova

18. Beatriz Haddad Maia

19. Elise Mertens

20. Diana Shnaider

21. Linda Nosková

22. Victoria Mboko: eliminada en primera ronda por Barbora Krejcikova (3-6 3-6)

23. Naomi Osaka

24. Veronika Kudermetova: eliminada en primera ronda por Janice Tjen (4-6 6-4 4-6)

25. Jelena Ostapenko

26. Sofia Kenin

27. Marta Kostyuk

28. Magdalena Frech

29. Anna Kalinskaya

30. Dayana Yastremska: eliminada en primera ronda por Anastasia Pavlyuchenkova (7-6 6-7 4-6)

31. Leylah Fernández

32. McCartney Kessler

