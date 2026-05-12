Sinner iguala el récord de Djokovic mientras Zverev se enoja por la “peor cancha de la historia” en el Abierto de Italia

Jannik Sinner igualó el récord de victorias consecutivas de Novak Djokovic en torneos Masters 1000 con su 31ª victoria consecutiva para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Italia.

El héroe local se impuso con facilidad por 6-2 y 6-3 al jugador procedente de la fase previa Andrea Pellegrino en el Foro Itálico.

Sinner ya estableció un nuevo récord al ganar su quinto torneo Masters consecutivo en Madrid el fin de semana pasado y ahora aspira a completar la colección de nueve títulos en el máximo nivel del circuito ATP, algo que hasta ahora solo logró Djokovic.

El número uno del mundo solo cedió dos sets desde que perdió su último partido contra Jakub Mensik en febrero.

El segundo cabeza de serie, Alexander Zverev, fue sorprendido por otro italiano, el decimoctavo cabeza de serie, Luciano Darderi, quien remontó un set en contra y un marcador de 5-3 y salvó cuatro puntos de partido en una victoria por 1-6 7-6 (10) 6-0.

Zverev criticó el estado de la cancha y declaró a los periodistas en la capital italiana: “Creo que esta es la peor cancha en la que jugué”.

open image in gallery Alexander Zverev estaba furioso por el estado de la pista en Roma ( Reuters )

“Junior, profesional, futuro, entrenamiento, nunca jugué en una cancha con una calidad tan mala. Tengo punto de partido y la pelota pasa por encima de mi cabeza. Tengo punto de quiebre y la pelota rueda”.

Darderi se enfrentará a continuación al español Rafael Jodar, de 19 años, que continuó su impresionante temporada de revelación al convertirse en el primer adolescente en alcanzar los cuartos de final masculinos en Roma desde Djokovic en 2007.

Jodar derrotó a Learner Tien 6-1 y 6-4, mientras que Casper Ruud derrotó al octavo favorito italiano Lorenzo Musetti.

En los cuartos de final femeninos, la veterana rumana Sorana Cirstea, que había derrotado a la número 1 del mundo Aryna Sabalenka a principios del torneo, continuó su brillante racha con una victoria por 6-1 7-6 (0) sobre Jelena Ostapenko.

PA

Traducción de Olivia Gorsin