A los 42 años con Qatar, Sebastián Soria podría ser el jugador de campo más veterano en un Mundial

El veterano delantero catarí Sebastián Soria tiene la posibilidad de convertirse en el jugador de campo de mayor edad en disputar un Mundial, después de que el futbolista de 42 años fuera incluido el martes en la lista preliminar del país para el torneo.

Nacido en Uruguay, Soria entró en la lista de 34 jugadores seleccionado por el entrenador Julen Lopetegui que deberá reducirse a no más de 26 antes del inicio del Mundial, el 11 de junio.

Si Soria juega el Mundial, en el que Qatar está en un grupo con el coanfitrión Canadá, Suiza y Bosnia-Herzegovina, romperá el récord de Roger Milla como el jugador de campo de mayor edad en la historia de 96 años del torneo. Milla también tenía 42 años cuando disputó su último Mundial con Camerún en Estados Unidos 1994.

El jugador de mayor edad en la historia de los mundiales es el arquero egipcio Essam El Hadary, que tenía 45 años y 161 días cuando jugó contra Arabia Saudí en 2018.

El arquero escocés Craig Gordon, de 43 años, también debería estar en el Mundial de este año si se recupera a tiempo de una lesión.

La carrera internacional de Soria parecía haber terminado en 2017 y no fue convocado por el país anfitrión para el Mundial de 2022.

Volvió a ser llamado en octubre pasado y jugó en el partido decisivo de Qatar en las eliminatorias mundialistas. Soria ingresó como suplente en el segundo tiempo en la victoria 2-1 sobre Emiratos Árabes Unidos en Doha.

Soria escribió en su cuenta de Instagram tras el partido: “Agradecido a Dios por dejarme vivir esto”, y añadió que estaba “orgulloso de volver a vestir la camiseta de Al Anabi y representar a este hermoso país”.

Fichó para jugar en la liga de Qatar en 2004 y adoptó la nacionalidad antes de debutar con la selección nacional en 2007.

Qatar debutará en el Mundial el 13 de junio contra Suiza en San Francisco. Seguirán contra Canadá en Vancouver y cierra el Grupo B ante Bosnia-Herzegovina en Seattle el 24 de junio.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa