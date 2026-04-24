Jannik Sinner lamenta la baja de Carlos Alcaraz en Roland Garros: “Es muy triste”

Jannik Sinner describió la ausencia de Carlos Alcaraz en Roland Garros como “dolorosa y muy triste”.

El número 1 del mundo se enteró de la baja de su rival (por una lesión en la muñeca) después de vencer a Benjamin Bonzi por 6-7 (6), 6-1 y 6-4 en la segunda ronda del Abierto de Madrid.

Sinner y Alcaraz protagonizaron una de las finales de Grand Slam más memorables del año pasado en Roland Garros, donde el español salvó puntos de partido en un duelo a cinco sets. Además, ambos compitieron por títulos en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“El tenis necesita a Carlos”, afirmó Sinner. “Es un deporte mucho mejor cuando él está presente”.

“Es joven y está pasando por un momento difícil, pero puede suceder. Creo que volverá más fuerte. Las lesiones siempre son complicadas, especialmente en la muñeca”.

“Hay zonas del cuerpo muy sensibles. La muñeca, como hemos visto en otros jugadores, puede causar muchos problemas. Espero que regrese pronto y sin más contratiempos”.

Aím así, Sinner considera que Alcaraz tomó la decisión correcta al no apresurar su recuperación y confía en que esté listo para Wimbledon.

open image in gallery Alcaraz y Sinner firmaron uno de los grandes partidos de todos los tiempos en la final de Roland Garros del año pasado ( Getty )

“Si regresas demasiado pronto, es posible que después tengas un problema mayor”, añadió el italiano.

“Todos queremos que esté en plena forma cuando vuelva. En este caso, supongo que su próximo objetivo, y espero que así sea, es Wimbledon. Ojalá pueda estar allí”.

“Le envié mis mejores deseos para una pronta recuperación. Es doloroso y muy triste para todo el tenis”.

Sinner se perfila ahora como uno de los grandes favoritos para completar el Grand Slam de su carrera en París. Sin embargo, el jugador de 24 años evitó profundizar sobre si la ausencia de Alcaraz restaría valor a un posible título.

“No es el momento de hablar de eso”, señaló. “Estamos en Madrid y trataré de llegar lo más lejos posible aquí. Luego, en París, ya veremos”.

open image in gallery Sinner se perfila como el principal candidato al título en Roland Garros ( Getty )

Sinner ganó su primer título de Masters 1000 en tierra batida al vencer a Carlos Alcaraz en la final de Montecarlo hace dos semanas. Sin embargo, aún no ha encontrado su mejor nivel en Madrid, donde nunca ha superado los cuartos de final.

El italiano estuvo cerca de sufrir su primera derrota en un torneo desde 2023 cuando el francés Benjamin Bonzi se llevó el primer set. Pero, sin alcanzar su mejor versión, logró remontar para firmar su decimoctava victoria consecutiva.

Sinner describió las condiciones en la capital española como “únicas”. “La cancha es un poco más resbaladiza y moverse es más difícil. La pelota vuela más y todo es bastante rápido, dependiendo del sol”, explicó.

“Estoy contento de estar aquí y de haber sacado el partido adelante. Pero necesito mejorar algunas cosas si quiero llegar más lejos. No fue perfecto, pero tampoco se puede ser perfecto siempre”, añadió.

Este es apenas el segundo set que Sinner pierde en un torneo Masters 1000 en 2026. El número uno del mundo aspira ahora a convertirse en el primer jugador en ganar cinco torneos consecutivos de esta categoría.

En otros resultados, el cuarto cabeza de serie, Ben Shelton, cayó ante el croata Dino Prizmic (6-4, 6-7 (4), 7-6 (5)), quien logró su primera victoria ante un jugador del top 10.

En el cuadro femenino, la campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina, superó a Elena-Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 y 7-5, mientras que Coco Gauff avanzó con autoridad tras vencer a Leolia Jeanjean por 6-3 y 6-0.

Traducción de Leticia Zampedri