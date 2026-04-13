Jack Draper se retira del Abierto de Barcelona en un inicio de temporada preocupante en la cancha de arcilla

Jack Draper se retiró de su primer partido de la temporada de tierra batida tras sufrir lo que parecía ser una lesión en la rodilla derecha.

Tras haber optado por no participar en el Masters de Montecarlo la semana pasada, Draper se enfrentó al argentino Tomás Martín Etcheverry en su partido de primera ronda en Barcelona el lunes.

Tras ganar el primer set, el británico pidió una pausa médica cuando Etcheverry ganó el segundo set e igualó el partido.

Le vendaron la rodilla derecha, pero eso limitó sus movimientos y solo duró cinco partidos más, ya que su cuerpo técnico le instó a abandonar el encuentro.

Es un duro golpe para Draper, que se retiró cuando perdía 4-1 en el tercer set, antes de su regreso al Mutua Madrid Open, donde tiene una cantidad importante de puntos que defender tras haber llegado a la final del año pasado.

Draper regresó en febrero tras una baja por lesión de seis meses, antes de lograr una victoria en la cuarta ronda sobre Novak Djokovic en Indian Wells.

Perdió contra Reilly Opelka en la segunda ronda del Abierto de Miami antes de retirarse de Montecarlo para priorizar su recuperación.

Draper tuvo problemas con una contusión ósea en el brazo izquierdo la temporada pasada y todavía está lidiando con su condición, pero el problema de la rodilla parece ser nuevo.

El número 2 británico defenderá 650 puntos de clasificación, más de un tercio de su total de puntos, en el Mutua Madrid Open a finales de este mes.

Draper alcanzó el puesto número 4 del mundo, el mejor de su carrera, antes de Wimbledon el verano pasado, pero podría caer fuera del top 40 mundial si no juega en Madrid.

Traducción de Olivia Gorsin