Sinner avanza en Roma e iguala récord de Djokovic con su 31ra victoria seguida en un torneo Masters

Los récords siguen llegando para Jannik Sinner.

El número uno del mundo venció el martes por 6-2, 6-3 a su compatriota italiano Andrea Pellegrino, que venía de la ronda de clasificación, para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Italia para igualar el récord de Novak Djokovic con su 31.ª victoria consecutiva en torneos Masters.

Sinner no ha perdido ningún duelo de Masters —los torneos más importantes fuera de los Grand Slams— desde que se retiró por calambres bajo un calor extremo ante Tallon Griekspoor en Shanghái en octubre.

Djokovic ganó 31 partidos seguidos en Masters en 2011.

“Si quieres ser un gran jugador tienes que jugar en todas las superficies y en todos los torneos al máximo”, afirmó Sinner. “Es la mente la que marca la diferencia”.

Al igual que en su partido anterior, Sinner tomó el control rápidamente con un quiebre en el primer juego, antes de un Campo Centrale abarrotado —donde muchos aficionados iban vestidos de naranja, el color distintivo de Sinner—. Mejoró su marca a 19-0 contra otros italianos.

Si Sinner levanta el trofeo en Roma, se convertirá en el segundo hombre, después de Djokovic, en conquistar los nueve torneos Masters 1.000. Djokovic ha ganado cada uno de esos eventos al menos dos veces.

Sinner ya ha ganado un récord de cinco torneos Masters consecutivos y, con Carlos Alcaraz fuera por una lesión en la muñeca derecha, no parece que nadie pueda impedirle ganar en Roma y el próximo Abierto de Francia.

“Es hora de quitarle el título a Adriano”, decía un cartel que un aficionado sostuvo en alto en el Foro Itálico, en referencia al último italiano que ganó el título individual en Roma: Adriano Panatta, hace 50 años.

Panatta entregará el trofeo al ganador después del partido por el título del domingo.

En general, Sinner amplió su racha de victorias a 26 partidos. No pierde desde que cayó ante Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero.

El rival de Sinner en cuartos de final saldrá del duelo entre el segundo preclasificado Andrey Rublev y el georgiano Nikoloz Basilashvili, quien llegó de la ronda de clasificación.

Además, el joven de 19 años Rafael Jodar arrasó 6-1, 6-4 a Learner Tien para convertirse en apenas el segundo adolescente, después de Rafael Nadal (en 2005), en alcanzar los cuartos de final de Madrid y Roma en la misma temporada.

Jodar enfrentará a continuación a Luciano Darderi, quien salvó cuatro puntos de partido en el segundo set de una victoria por 1-6, 7-6 (10), 6-0 sobre el dos veces campeón en Roma Alexander Zverev.

Casper Ruud superó sin apuros a Lorenzo Musetti por 6-3, 6-1, con Musetti recibiendo tratamiento por un problema en el muslo izquierdo.

Ruud se medirá con Karen Khachanov, quien derrotó por 6-1, 7-6 (2) a Dino Prizmic.

Cirstea llega a semifinales a los 36

En el torneo femenino, Sorana Cirstea, de 36 años, alcanzó las semifinales con una victoria por 6-1, 7-6 (0) sobre la campeona del Abierto de Francia de 2017, Jelena Ostapenko.

Cirstea sorprendió a la número uno Aryna Sabalenka en la tercera ronda y ahora es la segunda semifinalista de mayor edad en un evento WTA 1.000 sobre arcilla. Solo Martina Navratilova lo logró con más edad, a los 37 años en Roma en 1994.

“Siempre dije que no hay fecha de caducidad para la ambición y los sueños”, expresó Cirstea, quien planea retirarse al final del año. “Creo que todos pueden ver que amo absolutamente este deporte. Siento muchísima pasión por él”.

La campeona defensora Jasmine Paolini, quien perdió en la tercera ronda de individuales, se retiró de la competencia de dobles debido a un “problema menor en el pie”. Ella y su compañera Sara Errani también son las campeonas defensoras en dobles.

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