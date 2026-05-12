El italiano Ciccone toma el liderato del Giro y el ecuatoriano Narváez gana la etapa 4

El ciclista italiano Giulio Ciccone pasó a liderar la clasificación general del Giro de Italia cuando la edición de este año ingresó por primera vez en su país, y el ecuatoriano Jhonatan Narváez se llevó la victoria en la cuarta etapa.

Guillermo Thomas Silva, el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro y en vestir la maglia rosa, había estado al frente cuando la carrera se reanudó en Italia tras un día de descanso después de las tres primeras etapas en Bulgaria.

Pero Thomas Silva se desinfló a mitad de la larga subida de segunda categoría en la segunda mitad de la etapa y, finalmente, terminó a más de 10 minutos del ritmo.

Ciccone peleaba por la victoria de etapa, pero Narváez lo superó en el esprint a la meta, con el venezolano Orluis Aular segundo al final del recorrido de 138 kilómetros desde Catanzaro, en la punta de la bota de Italia, hasta Cosenza.

Los cuatro segundos de bonificación que Ciccone sumó por terminar tercero fueron suficientes para colocarlo como líder de la general del Giro, con cuatro segundos de ventaja sobre Jan Christen, Florian Stork y el colombiano Egan Bernal.

La quinta etapa del miércoles podría sacudir la clasificación general. Incluye casi 4.000 metros de ascenso y casi ningún tramo llano en el recorrido de 203 kilómetros de Praia a Mare a Potenza.

El 109º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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