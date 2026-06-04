La final femenina del Abierto de Francia enfrentará a la octava cabeza de serie y a la N° 114 del mundo, que llegó a la final tras una racha arrolladora en la fase previa.

La polaca Maja Chwalinska ha ganado nueve partidos consecutivos, incluyendo tres en la fase previa del Roland-Garros, para alcanzar su primera final de Grand Slam, y ha hecho historia en el proceso.

Es la primera jugadora en llegar a la final del Abierto de Francia tras superar la fase previa, y solo la segunda en la historia en alcanzar una final de Grand Slam como jugadora proveniente de la fase previa, después de Emma Raducanu en el Abierto de EE. UU. en 2021.

Además, es la segunda mujer en alcanzar las semifinales en París como jugadora proveniente de la fase previa, después de Nadia Podoroska en 2020.

Chwalinska se formó en las categorías inferiores jugando dobles con su compatriota Iga Swiatek, quien desde entonces ha llegado a la cima de este deporte y ha ganado seis títulos de Grand Slam, incluidos cuatro en Roland-Garros.

Pero esta vez es Chwalinska, de mucha menor clasificación, la última polaca en pie sobre la tierra batida, ya que solo había ganado un partido de Grand Slam antes de este torneo, cuando venció a Katerina Siniakova en Wimbledon hace cuatro años.

Su impresionante actuación ha evocado recuerdos de la trayectoria de ensueño de Raducanu, desde su clasificación hasta el título en Nueva York en 2021, y ha proporcionado una segunda historia inspiradora en años consecutivos después de la llegada de la favorita local, Lois Boisson, a las semifinales en París el año pasado.

¿Quién es Maja Chwalinska?

Nacida en Miechów, a 40 km al norte de Cracovia, Polonia, Chwalinska fue una talentosa jugadora de dobles juvenil, que llegó a la final de dobles femeninos del Abierto de Australia en 2017 junto a Swiatek.

Debutó en la fase previa de un Grand Slam sénior en el Abierto de Australia de 2020, antes de tomarse un descanso indefinido del tenis tras una derrota en primera ronda en la fase previa de Wimbledon en 2021, revelando que había sufrido depresión.

Con tan solo 19 años, asociaba el tenis con “presión, estrés y llanto”, y no sabía si alguna vez volvería a practicar ese deporte.

Pero tras volver a vivir con su familia y buscar ayuda profesional, redescubrió el placer de practicar ese deporte y regresó al cabo de cuatro meses.

“Los resultados ya no me definen tanto como antes”, dijo, y añadió: “Simplemente no podía diferenciar entre Maja y la tenista. Yo era solo una. Necesitaba tiempo para entender eso mejor y también para hacer algo más, no solo jugar al tenis”.

open image in gallery Chwalinska reacciona tras ganar su partido de cuartos de final contra Kalinskaya ( AP )

Este Abierto de Francia es solo su tercer torneo de Grand Slam, pero ya ha vencido a varias jugadoras de élite, entre ellas la campeona olímpica de 2024, Qinwen Zheng, la cabeza de serie número 23, Elise Mertens, y la ex N°3 del mundo, Maria Sakkari. Todos sus partidos, excepto uno, los ha ganado en sets corridos.

Antes de este Abierto de Francia, nunca había vencido a una jugadora del top 50; ahora suma cuatro victorias y sigue sumando. Gracias a estos resultados, ascenderá rápidamente al top 50.

Debido a su clasificación, Chwalinska juega principalmente en los circuitos ITF y WTA 125, de menor categoría, y ha ganado títulos en el Abierto de Florianópolis (Brasil), Montreux (Suiza) y, más recientemente, en Oeiras (Portugal). Sus tres títulos de WTA 125 los ha conseguido en tierra batida, y también ha alcanzado cinco finales de dobles en esta superficie, ganando tres de ellas.

Con 1,65 m de estatura, Chwalinska carece de la altura y la potencia de algunas de sus oponentes, pero la zurda juega un partido astuto e ingenioso, combinando dejadas y golpes cortados con bolas altas y con efecto, y reduciendo drásticamente la velocidad de la pelota para neutralizar a sus oponentes y romper cualquier ritmo.

open image in gallery El ingenioso juego de Chwalinska, basado en golpes cortados y golpes cortos, ha puesto en aprietos a sus rivales ( AP )

Declaró a la WTA: “Sé que juego un tenis diferente al de la mayoría de las jugadoras del circuito. No tengo las condiciones [físicas] para jugar con fuerza, así que necesito desarrollar un tipo de armas diferentes. Sin duda, he jugado de forma distinta, y creo que eso me ayuda mucho contra estas jugadoras”.

Tras la victoria, declaró a la prensa: “Intento cambiar mucho el ritmo. Creo que es bastante difícil jugar contra este estilo, porque no hay ritmo y hay que estar muy concentrada, ya que cada pelota puede ser diferente. Soy consciente de que puede resultar muy molesto para las demás jugadoras. Simplemente intento sacarle el máximo partido”.

La táctica funcionó a la perfección contra la cabeza de serie número 22, Anna Kalinskaya, en los cuartos de final del miércoles, ya que la rusa tuvo dificultades para superar su defensa y encontrar su ritmo. Las condiciones de viento en la cancha Philippe-Chatrier también favorecieron a Chwalinska debido al efecto y la variedad de su juego.

Chwalinska se puso rápidamente 5-1 arriba en el primer set antes de perder su servicio para ponerse 5-2 y nuevamente 5-4, y demostró su fortaleza mental también después de que Kalinskaya igualara el marcador a 5-5. Chwalinska finalmente se impuso en el desempate y resistió otra remontada de la rusa en el segundo set, para luego salir victoriosa después de 12 quiebres de servicio en un tenso encuentro para ganar 7-6, 6-3 y alcanzar las semifinales.

“Sinceramente, no sé qué está pasando”, dijo después, con expresión de asombro, y agregó: “Cada partido aquí es una locura”.

open image in gallery Chwalinska solo ha perdido un set en su impresionante racha ( AP )

Luego, derrotó a la cabeza de serie número 25, Diana Shnaider, por 7-6(4), 6-4 en una semifinal emocionante, antes de desplomarse sobre la arcilla incrédula y llorar envuelta en una toalla.

Cuando le preguntaron cómo se sentía al ser una de las finalistas principales, respondió: “Es como un sueño, la verdad. No sé qué está pasando. No sé qué decir, simplemente estoy muy feliz”.

Mental y físicamente, dijo que habían sido tres semanas “desafiantes”. “No ha sido placentero. Es un desafío, pero es un Grand Slam, así que hay que darlo todo y más. No me quejo para nada”.

En la gran final del sábado, se enfrentará a la rusa Mirra Andreeva, también finalista de un Grand Slam por primera vez.

Traducción de Sara Pignatiello