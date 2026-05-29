Cómo el calor y la enfermedad arruinaron el sueño de Jannik Sinner de ganar el Grand Slam

Jannik Sinner quedó eliminado del Abierto de Francia en la segunda ronda el jueves tras sufrir calambres dramáticos, a un solo juego de ganar el partido.

El número uno del mundo, y gran favorito para ganar el título individual masculino, ganaba por dos sets y 5-1 al argentino Juan Manuel Cerúndolo cuando sufrió un colapso físico.

Apenas capaz de moverse, Sinner acabó llamando al entrenador y dijo que “tenía ganas de vomitar”. El italiano siguió jugando, pero solo ganó dos juegos más, mientras Cerúndolo protagonizaba una de las mayores sorpresas de la historia de los Grand Slam.

Esto significa que el sueño de Sinner de completar el Grand Slam de carrera en Roland Garros —tras haber tenido tres puntos de partido en su histórica derrota en la final contra Carlos Alcaraz el año pasado— se esfuma por otro año. Posteriormente, dio a entender que se tomará un descanso y no competirá hasta Wimbledon el 29 de junio.

Pero, ¿cuáles son las normas vigentes sobre el calor? ¿Y qué dijo Sinner después?

¿El Abierto de Francia tiene normas específicas para condiciones climáticas extremas?

La respuesta es sí, pero el jueves no se dieron las condiciones necesarias para modificar el calendario.

La política oficial establece: “Si la temperatura de bulbo húmedo y globo (WBGT), que tiene en cuenta la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, el ángulo del sol y la nubosidad, alcanza los 32,2 °C (90 °F), el juego se suspende… esto se activa alrededor de los 100 °F”.

En Roland Garros, hay dos sensores, uno en la pista Philippe-Chatrier y otro en la pista 14, que monitorizan las temperaturas en tiempo real.

Al comienzo del partido de Sinner, la temperatura era de 29 °C, antes de subir a unos 32 °C más adelante en el encuentro.

Si el índice WBGT alcanza los 30,1 °C, se permite un descanso de 10 minutos entre el tercer y el cuarto set de los partidos masculinos. Si llega a los 32 °C, el juego puede suspenderse.

Sin embargo, a pesar de las altas temperaturas y las dificultades de Sinner, la grabación específica de WBGT no alcanzó el umbral requerido el jueves para cambiar la rutina y el orden de juego habituales.

open image in gallery El jueves, Jannik Sinner tuvo dificultades debido al calor ( AP )

Curiosamente, la política del clima cálido no menciona el cierre del techo, a diferencia de lo que ocurre en el Abierto de Australia.

El miércoles, Novak Djokovic comentó sobre la política: “Siempre es un tema de debate. Pero si cierras una pista, entonces todas las demás están abiertas, y eso tampoco es justo”.

“¿Por qué cerrar la cancha central y obligar a todos los demás a jugar bajo este calor? No estoy de acuerdo con eso”.

¿Cómo afecta el calor a los atletas?

La Dra. Lindsey Hunt, de Precision Hydration, afirma que los atletas atraviesan numerosas fases cuando se ven afectados por el clima cálido.

“La primera fase es la acumulación excesiva de calor”, dijo. “Si el sudor necesario para mantenerte fresco es mayor que tu capacidad de transpiración, la temperatura corporal seguirá aumentando”.

“Esto puede provocar permeabilidad intestinal, con la consiguiente proliferación de bacterias intestinales, o bien una fuga de sustancias de los intestinos al torrente sanguíneo, lo que conlleva altas temperaturas corporales, superiores a los 40 °C, lo cual puede ser bastante peligroso”.

Y agregó: “Además, está la deshidratación; si no aumentas tu ingesta de líquidos junto con la mayor pérdida de sudor en condiciones de calor, corres un alto riesgo de deshidratarte, lo que conlleva riesgos de náuseas y taquicardia”.

¿Qué dijo Sinner después?

Cabe destacar que Sinner no culpó a los organizadores del torneo ni utilizó el mal tiempo como excusa.

“Hacía calor, pero no un calor sofocante”, dijo el joven de 24 años. “Creo que estuvo bastante bien para jugar”.

“No fue nada contra el calor, ni contra el clima. Simplemente fue cosa mía hoy, pero son cosas que pasan”.

open image in gallery Sinner tuvo dificultades para moverse tras empezar a sentir dolor en el tercer set ( AP )

En cambio, Sinner explicó que se había sentido mal más temprano ese día. “Hoy no tenía energía. Eso puede pasar. Nadie es un robot”, añadió Sinner.

“Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté que los puntos fueran muy cortos. Al principio, estaba golpeando muy bien, muy limpio, y luego simplemente me quedé sin fuerza”.

“Empecé a sentirme mareado. Tenía muy poca energía. Intenté seguir jugando, pero no tenía la energía suficiente”.

¿La culpa es del horario?

Sinner ganó eventos Masters 1000 en Montecarlo, Madrid y Roma durante las últimas seis semanas; los dos últimos eventos forman parte de la nueva serie ampliada de eventos Masters, que se desarrolla a lo largo de 10 días.

El exnúmero uno británico, Tim Henman, declaró tras la derrota de Sinner que, en retrospectiva, el italiano debería haberse saltado los partidos de Madrid o Roma.

Pero Sinner no estuvo de acuerdo: “Si no juego en Madrid o en Roma, quizá venga aquí y aun así tenga un día como este en el que me siento fatal. Cuando miras atrás, siempre es duro”.

open image in gallery Sinner no jugará de nuevo hasta Wimbledon ( AP )

“Gané tres torneos en polvo de ladrillo. Resultados increíbles. Una racha impresionante. A principios de año, este es mi principal objetivo aquí”.

“Una salida tan temprana no era lo que buscaba, pero tampoco se sabe si las cosas habrían cambiado si, por ejemplo, me hubiera saltado Madrid y hubiera jugado solo Roma”.

¿Cuándo volverá a jugar Sinner?

Aunque no está confirmado, Sinner dio a entender que se tomará un descanso y no volverá a jugar hasta defender su título de Wimbledon, cuyo campeonato de 2026 comienza el 29 de junio. Sinner suele participar en un torneo preparatorio sobre pasto en Halle a mediados de junio.

“Probablemente no juegue ningún torneo sobre pasto antes”, dijo en París. “Ahora necesito un descanso, recuperarme por completo, también mentalmente, y luego estar listo para Wimbledon”.

Traducción de Olivia Gorsin