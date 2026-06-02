Andreeva avanza a semifinales de Roland Garros y se cita con Kostyuk en duelo Rusia-Ucrania

Marta Kostyuk, la mejor jugadora sobre arcilla esta temporada y una firme defensora de Ucrania en medio de la guerra con Rusia, disputará su primera semifinal de un torneo grande en Roland Garros contra una rusa.

Kostyuk ganó un intenso duelo de cuartos de final entre ucranianas ante Elina Svitolina por 6-3, 2-6, 6-2 el martes.

Eso aseguró que Kostyuk se cite contra la adolescente rusa Mirra Andreeva, quien aplastó a la veterana rumana Sorana Cirstea por 6-0, 6-3.

Kostyuk lidera a Andreeva 2-0 en el historial directo entre ambas. La segunda victoria fue en la final de Madrid hace un mes. Kostyuk no estrechó la mano en la red, siguiendo el protocolo de las ucranianas con rivales de Rusia y su aliada Bielorrusia desde que comenzó la guerra hace cuatro años.

“Tuvimos otra noche muy difícil en Ucrania, especialmente en Kiev tanta gente muerta”, dijo Kostyuk.

Svitolina añadió: “Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia. ¡Slava Ukraini! (¡Gloria a Ucrania!)”.

Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra Kieve y otras ciudades ucranianas durante la noche, lo que dejó al menos 18 civiles muertos y más de 100 heridos, informaron las autoridades el martes.

Svitolina, séptima preclasificada, arrancó lenta pero fue metiéndose en el partido, igualando la potencia de Kostyuk, número 15 del ranking, desde el fondo de la cancha. Kostyuk fue mejor en los puntos importantes en el set decisivo y mejoró su impresionante registro de 2026 sobre arcilla a 17-0.

Es la primera ucraniana en alcanzar las semifinales en Roland Garros en la era profesional (desde 1968). Svitolina ha llegado a semifinales en los otros tres torneos de Grand Slam, pero fracasó por sexta vez en ganar un cuartos de final del Abierto de Francia.

Andreeva disputará su segunda semifinal de Roland Garros, dos años después de la primera. Le preguntaron por los desafíos de jugar contra una ucraniana en tiempos de guerra.

“Bueno, para mí no importa contra quién juegue”, dijo Andreeva.

“De verdad intento jugar contra la pelota que viene hacia mí. Por lo general no me importa contra quién estoy jugando, así que intento concentrarme de verdad en el partido y en el plan de juego que tengo que usar en la cancha”, agregó.

Tras una semana de calor, la lluvia llegó a París y el partido comenzó bajo el techo cerrado de la pista Philippe-Chatrier. Cirstea, que competía en cuartos de final por primera vez en 17 años, tuvo dificultades para entrar en ritmo ante su rival de 19 años.

La veterana de 36 años, que disputa la última temporada de su carrera, cedió de inmediato su servicio. No pudo sostener el saque ni ganar un juego hasta el primer game del segundo set. Los golpes profundos y precisos de Andreeva desde el fondo y sus subidas a la red pasaron factura a Cirstea, 18va preclasificada, cuyo intento de remontada fue efímero.

“Sentí que fue uno de mis mejores partidos hasta ahora en este torneo. Súper feliz de volver a semis”, comentó Andreeva.

En la rama masculina, el prometedor adolescente español Rafael Jódar enfrenta una tarea difícil contra el segundo preclasificado Alexander Zverev. El checo Jakub Mensik se mide con el brasileño Joao Fonseca en la sesión nocturna.

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