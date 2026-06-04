Panatta esperó 50 años a que un italiano igualara su título del Abierto de Francia

Adriano Panatta esperaba entregar el trofeo de Roland Garros a Jannik Sinner 50 años después de su triunfo en París.

Resulta que quizá aun así entregue la Coupe des Mousquetaires a otro italiano tras la final individual masculina el domingo, después de que Roland Garros lo invitara a encargarse de los honores en el aniversario de su triunfo de 1976.

Pese a la impactante derrota de Sinner en segunda ronda, Italia tiene asegurado un jugador en el partido por el campeonato, ya que Flavio Cobolli se enfrentará a su compatriota Matteo Arnaldi en las semifinales el viernes.

Cobolli proviene del mismo club de tenis de Roma que Panatta. El padre de Panatta era el encargado de mantenimiento del Tennis Club Parioli.

Hace varios años, Cobolli y su padre y entrenador, Stefano, visitaron a Panatta en el club de Treviso, en el norte de Italia, que Panatta creó tras su carrera como jugador.

“Les dije que iba a ser un gran jugador”, comentó Panatta. “Por supuesto, no me di cuenta de que sería tan pronto”.

Aunque Sinner estuvo cerca el año pasado, cuando tuvo tres puntos de partido en una derrota en cinco sets ante Carlos Alcaraz en la final, ningún italiano ha levantado el trofeo individual en París desde Panatta.

Panatta recordó recientemente el torneo de 1976 en una entrevista con The Associated Press.

Vencer a Borg

Panatta fue el único hombre que derrotó dos veces a Bjorn Borg en Roland Garros: en la cuarta ronda de 1973 y en los cuartos de final de 1976. La única otra vez que se enfrentaron en París fue en 1975, cuando Borg ganó en semifinales y luego conquistó el segundo de sus seis títulos de Roland Garros.

“Me gustaba jugar contra estos especialistas de tierra batida como Borg y (Guillermo) Vilas”, señaló Panatta, quien venció a Vilas en la final del Abierto de Italia justo antes de ganar Roland Garros. “Yo tenía un juego muy variado, atacaba mucho y hacía muchas dejadas. No jugaba como ellos.

“Si dos jugadores juegan de la misma manera, el más fuerte siempre gana. Yo jugaba con un estilo diferente y eso probablemente les molestaba”.

Emergencia con las zapatillas

Panatta venció a otros dos especialistas en tierra batida, los estadounidenses Eddie Dibbs y Harold Solomon, en semifinales y final, respectivamente.

La final fue una revancha de un polémico partido de cuartos de final en Roma entre Panatta y Solomon, en el que Solomon se marchó mientras sacaba para ganar el encuentro, después de enfurecerse por lo que consideró una mala decisión arbitral.

“Él fue quien lo convirtió en un incidente”, afirmó Panatta. “Cuando te vas, eres responsable”.

No hace falta decir que ambos jugadores estaban motivados para la revancha en la final de París.

Pero Panatta tuvo un problema cuando se dio cuenta de que su compañero de dobles, Paolo Bertolucci, se había llevado por error a casa sus zapatillas de tenis.

“(Bertolucci) tuvo que volar de regreso desde Roma la mañana de la final con mis zapatillas”, contó Panatta.

Por suerte, las zapatillas llegaron a tiempo y Panatta volvió a vencer a Solomon —esta vez al ganar un desempate en el cuarto set.

Cheque de 30.000 dólares para el campeón

Panatta dijo que recibió 30.000 dólares por su título de Roland Garros, aproximadamente lo que ahora ganan los jugadores que pierden en la primera ronda de la fase previa.

Le cuesta asimilar que los jugadores actuales protesten para obtener una mayor parte de los ingresos de los torneos.

“No sé realmente cuáles son las razones”, expresó Panatta. “Pero me hace reír”.

Panatta recuerda cómo los jugadores boicotearon Wimbledon en 1973 después de que el jugador croata Nikola Pilić fuera suspendido.

“No lo hicimos por dinero”, sostuvo Panatta. “Lo hicimos por Pilić”.

La perfección de Sinner

Aunque Panatta añora los viejos tiempos, cuando había más jugadores como él que empleaban tácticas de saque y volea, todavía aprecia a jugadores como Sinner, que llevan al límite el tenis desde el fondo de la pista.

“Cuando hay excelencia, nunca es aburrido”, dijo Panatta. “Cuando alguien rinde cerca del límite de la perfección, inspira”.

El sentido del humor de Sinner

Panatta también fue invitado a participar en la ceremonia del trofeo en Roma el mes pasado, cuando Sinner se convirtió en el primer italiano en ganar ese título desde Panatta en 1976.

Durante la ceremonia, Sinner bromeó y le dijo a Panatta, de 75 años, que obviamente era demasiado joven para haberlo visto jugar y que “probablemente mis padres ni siquiera se habían conocido todavía” en aquella época.

Panatta se divirtió con el comentario de Sinner y dijo que demostraba que Sinner “tiene sentido del humor”.

Al igual que Panatta, que condujo autos de rally y lanchas rápidas después de retirarse del tenis, Sinner tiene gusto por la velocidad y le gusta correr en karts y ver la Fórmula 1.

“Espero que también compita cuando deje de jugar”, manifestó Panatta.

Copa Davis

Panatta coronó su extraordinaria temporada de 1976 al liderar a Italia hacia el título de la Copa Davis con una victoria sobre Chile en Santiago, disputada en medio de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

“Ahí fue cuando la Copa Davis era la verdadera Copa Davis”, afirmó Panatta. “Valía tanto como un Grand Slam”.

Entonces, ¿cómo distingue sus títulos del Abierto de Italia, Roland Garros y la Copa Davis?

“Roma fue el más sentimental porque el Foro Italico fue donde empecé a jugar al tenis. Roland Garros fue el más importante porque era un Grand Slam. Y la Copa Davis era una competición por equipos y teníamos un equipo de jugadores que se conocían desde que eran niños”, explicó Panatta. “Fueron tres emociones completamente distintas”.

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