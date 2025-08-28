Premios récord del US Open 2025: ¿cuánto ganan los jugadores por ronda?

Este año, el US Open ofrecerá lo que se anuncia como “la mayor bolsa en la historia del tenis”, tras un aumento del 20 % en el total de premios.

Los campeones de individuales, tanto en la rama masculina como femenina, recibirán 5 millones de dólares cada uno, el pago más alto otorgado por un Grand Slam hasta la fecha.

Se trata de un aumento del 39 % respecto al año pasado, cuando Jannik Sinner y Aryna Sabalenka recibieron 3,6 millones de dólares por sus títulos.

Además, el US Open ha elevado el total de su bolsa de premios a 90 millones de dólares, repartidos entre las distintas categorías del torneo.

Los jugadores que accedan a la primera ronda de los cuadros individuales (masculino y femenino) recibirán 110.000 dólares garantizados, incluso si pierden en su debut.

Premios US Open 2025 (en dólares)

Individuales masculino y femenino:

Campeones: $5.000.000

Subcampeones: $2.500.000

Semifinalistas: $1.260.000

Cuartos de final: $660.000

Octavos de final: $400.000

Tercera ronda: $237.000

Segunda ronda: $154.000

Primera ronda: $110.000

Dobles masculino y femenino (por pareja):

Campeones: $1.000.000

Subcampeones: $500.000

Semifinalistas: $250.000

Cuartos de final: $125.000

Tercera ronda: $75.000

Segunda ronda: $45.000

Primera ronda: $30.000

Dobles mixtos (por pareja):

(Ganadores: Sara Errani y Andrea Vavassori)

Campeones: $1.000.000

Subcampeones: $400.000

Semifinalistas: $200.000

Cuartos de final: $100.000

Primera ronda: $20.000

Traducción de Leticia Zampedri