Programa y orden de juego del tercer día del US Open, con Jannik Sinner y Coco Gauff

La tercera ronda del US Open continúa en Nueva York

Jamie Braidwood
Martes, 26 de agosto de 2025 14:11 EDT
Regreso de Venus Williams al US Open: “Estoy aquí para dar lo mejor de mí”
Jannick Sinner y Coco Gauff estarán en acción durante el tercer día del US Open.

Hay dos campeones de Wimbledon en acción en la tercera jornada del US Open, mientras continúa la primera ronda.

Katie Boulter se enfrenta a Marta Kostyuk y Sonay Kartal se enfrenta a una dura prueba contra Beatriz Haddad Maia, mientras quela clasificada Fran Jones se enfrenta a Eva Lys.

En la categoría masculina, Jacob Fearnley se enfrentará al experimentado español Roberto Bautista Agut y Billy Harris jugará contra la cabeza de serie número 22, Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner e Iga Swiatek comienzan su andadura tras ganar Wimbledon el mes pasado, mientras que Coco Gauff comienza su US Open contra Ajla Tomljanovic.

US Open – Orden de juego del tercer día

(Todos los horarios convertidos a hora del Este – ET)

Estadio Arthur Ashe

Inicio 11:30 a. m.

[2] Iga Swiatek vs. Emiliana Arango

[1] Jannik Sinner vs. Vit Kopriva

Inicio 7:00 p. m.

[3] Coco Gauff vs. Ajla Tomljanovic

[3] Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo

Estadio Louis Armstrong

Inicio 11:00 a. m.

[10] Lorenzo Musetti vs. Giovanni Mpetshi Perricard

[8] Amanda Anisimova vs. Kimberly Birrell

Inicio 7:00 p. m.

Naomi Osaka vs. Greet Minnen

Tommy Paul vs. Elmer Moller

Grandstand

Inicio 11:00 a. m.

Katie Boulter vs. Marta Kostyuk

Alexander Bublik vs. Marin Cilic

Ashlyn Krueger vs. Sofia Kenin

Christopher O'Connell vs. Alex de Minaur

Estadio 17

Inicio 1:00 p.m.

Márton Fucsovics vs. Denis Shapovalov

Danielle Collins vs. Jaqueline Cristian

Billy Harris vs. Félix Auger-Aliassime

Hailey Baptiste vs. Katerina Siniaková

Estadio 6

Inicio 11:00 a. m.

Leandro Riedi vs Pedro Marinez

Francesca Jones vs Eva Lys

Sorana Cirstea vs Solana Sierra

Inicio 11:00 a. m.

Beatriz Haddad Maia ] vs Sonay Kartal

Caroline Dolehide vs Xinya Wang

Lorenzo Sonego vs Tristan Schoolkate

Roberto Bautista Agut vs Jacob Fearnley

Traducción de Leticia Zampedri

