Programa y orden de juego del tercer día del US Open, con Jannik Sinner y Coco Gauff
La tercera ronda del US Open continúa en Nueva York
Jannick Sinner y Coco Gauff estarán en acción durante el tercer día del US Open.
Hay dos campeones de Wimbledon en acción en la tercera jornada del US Open, mientras continúa la primera ronda.
Katie Boulter se enfrenta a Marta Kostyuk y Sonay Kartal se enfrenta a una dura prueba contra Beatriz Haddad Maia, mientras quela clasificada Fran Jones se enfrenta a Eva Lys.
En la categoría masculina, Jacob Fearnley se enfrentará al experimentado español Roberto Bautista Agut y Billy Harris jugará contra la cabeza de serie número 22, Felix Auger-Aliassime.
Jannik Sinner e Iga Swiatek comienzan su andadura tras ganar Wimbledon el mes pasado, mientras que Coco Gauff comienza su US Open contra Ajla Tomljanovic.
US Open – Orden de juego del tercer día
(Todos los horarios convertidos a hora del Este – ET)
Inicio 11:30 a. m.
[2] Iga Swiatek vs. Emiliana Arango
[1] Jannik Sinner vs. Vit Kopriva
Inicio 7:00 p. m.
[3] Coco Gauff vs. Ajla Tomljanovic
[3] Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo
Estadio Louis Armstrong
Inicio 11:00 a. m.
[10] Lorenzo Musetti vs. Giovanni Mpetshi Perricard
[8] Amanda Anisimova vs. Kimberly Birrell
Inicio 7:00 p. m.
Naomi Osaka vs. Greet Minnen
Tommy Paul vs. Elmer Moller
Grandstand
Inicio 11:00 a. m.
Katie Boulter vs. Marta Kostyuk
Alexander Bublik vs. Marin Cilic
Ashlyn Krueger vs. Sofia Kenin
Christopher O'Connell vs. Alex de Minaur
Estadio 17
Inicio 1:00 p.m.
Márton Fucsovics vs. Denis Shapovalov
Danielle Collins vs. Jaqueline Cristian
Billy Harris vs. Félix Auger-Aliassime
Hailey Baptiste vs. Katerina Siniaková
Estadio 6
Inicio 11:00 a. m.
Leandro Riedi vs Pedro Marinez
Francesca Jones vs Eva Lys
Sorana Cirstea vs Solana Sierra
Inicio 11:00 a. m.
Beatriz Haddad Maia ] vs Sonay Kartal
Caroline Dolehide vs Xinya Wang
Lorenzo Sonego vs Tristan Schoolkate
Roberto Bautista Agut vs Jacob Fearnley
Traducción de Leticia Zampedri